Die SCHUFA hat ihren Score überarbeitet und erstmals vollständig offengelegt. Verbraucher können nun nachvollziehen, wie sich ihre Bonität zusammensetzt – anhand von zwölf klar definierten Kriterien.
17.03.2026 - 09:55 Uhr
Wie kreditwürdig eine Person ist, entscheidet im Alltag oft über Verträge, Kredite oder Käufe auf Rechnung. Mit dem neuen SCHUFA-Score will die Auskunftei für mehr Transparenz sorgen: Erstmals sehen Verbraucher und Unternehmen denselben Wert und können genau nachvollziehen, wie er zustande kommt. Grundlage sind zwölf Kriterien, die unterschiedliche Aspekte des finanziellen Verhaltens bewerten. Dazu gehören etwa das Zahlungsverhalten, bestehende Kredite, Vertragslaufzeiten oder auch die Stabilität des Wohnsitzes.