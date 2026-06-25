Erstmals entzieht das Land Baden-Württemberg einer Waldorfschule die Schulgenehmigung. Die Einrichtung in Dachsberg (Kreis Waldshut) muss damit zum Schuljahresende schließen. Das Regierungspräsidium in Freiburg gab den Schritt am Donnerstag bekannt. Es fehle an Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Schulträgers, des örtlichen Waldorfkindergarten- und Schulvereins. Für rund 180 Schülerinnen und Schüler müssen nun neue Schulen gefunden werden.

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen, in der die 54 Waldorfschulen im Land zusammengeschlossen sind, wollte sich zu dem Schritt noch nicht äußern. Man habe die Entscheidung der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen. „Wir werden uns damit in der gebotenen Sachlichkeit in alle Richtungen kritisch auseinandersetzen“, sagte Birke Bähr von der Geschäftsleitung der Arbeitsgemeinschaft. Am Freitag werde ein Gespräch mit der Schule und den Anwälten stattfinden. Der Verein könne gegen den Widerruf der Genehmigung Rechtsmittel einlegen, hieß es auch vom Regierungspräsidium.

Streit um Lehrerin eskaliert

Die Querelen an der idyllisch im Schwarzwald gelegenen Schule beschäftigen die Schulbehörde schon seit Monaten. Zahlreiche Beschwerden seien eingegangen. Diese habe man geprüft und viele Gespräche geführt. Mehrfach sei die Behörde auch vor Ort gewesen und habe den Verantwortlichen ausführlich die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Dennoch seien die Mängel nicht behoben worden. So sollen Abschlussprüfungen nicht ordnungsgemäß abgenommen worden sein. Es habe Verletzungen der Aufsichtspflicht und vielfältige Verstöße bei der Hygiene sowie im Brand- und Arbeitsschutz gegeben.

Schon im Frühjahr 2025 war der Streit an der Schule eskaliert. Damals war eine beliebte Lehrerin durch die Schulleitung und den Vereinsvorstand fristlos gekündigt worden. Daraufhin organisierten Schüler Sitzstreiks und Protestaktionen auf dem Schulgelände. Eltern verfassten einen offenen Brief, in dem sie sich solidarisierten. Darin war von „toxischen Strukturen“, systematischer Einschüchterung und Mobbing durch die Führungsebene die Rede. Es folgte eine Kündigungswelle. Dies führte zu einem Lehrermangel, der von der Schulbehörde nun auch gerügt wurde.

Genügend Schulplätze vorhanden

„In den Schulträger besteht kein Vertrauen mehr, dass er die Schule künftig ordnungsgemäß führen wird. Mit der Entscheidung zum Widerruf der Schulgenehmigung wird die Schulaufsicht ihrer Verantwortung für das Wohl der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte gerecht“, sagte der Regierungspräsident Carsten Gabbert. Nach Einschätzung der Behörde gebe es genügend Schulplätze im Landkreis Waldshut. Man werde zusammen mit den Schulämtern den Übergang an andere Schulen eng begleiten.

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Die Schulleitung wies die Mobbingvorwürfe bisher entschieden zurück. Die Dachsberger Waldorfschule besteht seit 1992. Sie ist damit eine der jüngeren Schulen im Landesverband und befindet sich auf dem ökologisch bewirtschafteten Goldenhof.