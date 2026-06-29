Schule ohne Hitzefrei: „Schüler, die sich übergeben“

Wenn Christoph Franz morgens seine Schule betrat, war es schon zu spät. „Ich komme immer so zwischen 7.30 und 8 Uhr. Da hat es schon über 30 Grad“, berichtete der Schulleiter der Peter-Bruckmann-Schule in Heilbronn mitten in der großen Hitzewelle Ende Juni. Zwar lüfte der Hausmeister morgens ab 6 Uhr die ganze Schule, aber ohne viel Erfolg. „Wir kommen gerade nicht mehr unter 30 Grad, und im zweiten Stock liegen wir teils deutlich darüber“, sagte Franz, der auch Landesvorsitzender des Berufsschullehrerverbands ist.

Die Schule ist eigentlich ziemlich modern, 2005 ging sie in Betrieb. Doch ringsum steht kaum ein Baum, Schatten ist Mangelware, die Sonne brennt auf preisgekrönte Neubauten aus Stein und Glas, in denen mehr als 2000 Schüler verschiedener Bildungsgänge lernen. Eigentlich müsste man nachts lüften, wenn es abkühlt. Dies sei auch baulich vorgesehen. Es gebe extra einige vergitterte Fenster, die sich nachts automatisch öffnen sollen. „Das funktioniert aber schlecht. Die Fenster sind zu klein und teils sind auch die Motoren der Öffner kaputt.“

„Es geht inzwischen um Leib und Leben“, sagt Christoph Franz, Schulleiter und Landesvorsitzender des Berufsschullehrerverbands. Foto: privat

Eine andere bauliche Entscheidung, die sich nun rächt: große verglaste Fensterfronten. „Es gibt zwar Außenjalousien zur Verschattung“, sagte Franz. Aber die würden über Sensoren gesteuert, sogenannte Windwächter, um sie vor Beschädigung bei Sturm zu schützen. Die Wächter seien recht sensibel. Teils fuhren die Jalousien nun trotz sengender Sonne hoch und ließen sich auch nicht wieder herunterfahren.

Das Ergebnis: „Wir kriegen die Schule gerade nicht mehr heruntergekühlt.“ Für Schüler und Lehrkräfte sei das schwer erträglich. Zumal es an beruflichen Schulen, wie auch in Oberstufen ein generelles Hitzefrei-Verbot gibt. „Man kann unter solchen Bedingungen vielleicht 15 bis 20 Minuten Unterricht machen, dann ist die Konzentration weg“, sagte Franz. „Man blickt in Gesichter von Schülern, die aussehen, als ob sie gerade einen Marathon gelaufen wären: erschöpfte Gesichter, rote Augen, manche liegen auf den Tischen.“ Einige Schüler klagten über Kopfschmerzen, andere müssten sich übergeben. Und: „Je nach Körperhygiene hat man natürlich auch einen gewissen Duft im Raum.“

Für Lehrer sei es eigentlich noch härter – je nach körperlicher Verfassung. „Als Lehrkraft muss man aktiv sein. Ich habe Kollegen, die auch im Winter immer im T-Shirt unterrichten, weil sie viel in Bewegung sind und versuchen die Schüler zu motivieren. Bei solchen Bedingungen ist es brutal anstrengend.“ An einer anderen Schule sei eine Lehrerin umgekippt – Kreislaufzusammenbruch. Franz sagte: „Es geht inzwischen um Leib und Leben.“

Heikel sei auch: „Wir haben seit den Osterferien jeden Tag mindestens eine schriftliche oder mündliche Prüfung.“ Wer bei über 30 Grad ran müsse, habe es klar schwerer. „Das ist schon ein Stück weit unfair.“ Dieser Tage hatten die pharmazeutisch-kaufmännischen Berufsschülerinnen ihre praktischen Galenik-Prüfungen. „Die stellen da Produkte her, Zäpfchen, Pillen, so etwa. Denen ist wegen der Hitze das Material in den Händen geschmolzen.“ Und das alles im langen Kittel und mit FFP2-Maske, das sei Vorschrift, auch bei gemessenen 30,9 Grad im Raum.