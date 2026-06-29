Schule ohne Hitzefrei „Schüler, die sich übergeben“
An Berufsschulen gibt es nie Hitzefrei. Ein Direktor berichtet, wie Prüfungen und Unterricht laufen, wenn tagelang mehr als 30 Grad herrschen.
An Berufsschulen gibt es nie Hitzefrei. Ein Direktor berichtet, wie Prüfungen und Unterricht laufen, wenn tagelang mehr als 30 Grad herrschen.
Wenn Christoph Franz morgens seine Schule betrat, war es schon zu spät. „Ich komme immer so zwischen 7.30 und 8 Uhr. Da hat es schon über 30 Grad“, berichtete der Schulleiter der Peter-Bruckmann-Schule in Heilbronn mitten in der großen Hitzewelle Ende Juni. Zwar lüfte der Hausmeister morgens ab 6 Uhr die ganze Schule, aber ohne viel Erfolg. „Wir kommen gerade nicht mehr unter 30 Grad, und im zweiten Stock liegen wir teils deutlich darüber“, sagte Franz, der auch Landesvorsitzender des Berufsschullehrerverbands ist.