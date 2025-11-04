Schulen in Stuttgart Bekommt Stuttgart eine weitere Gemeinschaftsschule?
In Stuttgart gibt es acht Gemeinschaftsschulen – nur eine mit einer gymnasialen Oberstufe. Teile des Gemeinderats wollen, dass sich das bald ändert.
Die Gemeinschaftsschule (GMS) ist eine vergleichsweise junge Schulform, die es in Baden-Württemberg erst seit 2012 gibt. Seitdem ist sie stetig gewachsen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. In Stuttgart gibt es inzwischen acht Standorte.