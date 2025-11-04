 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Bekommt Stuttgart eine weitere Gemeinschaftsschule?

Schulen in Stuttgart Bekommt Stuttgart eine weitere Gemeinschaftsschule?

Schulen in Stuttgart: Bekommt Stuttgart eine weitere Gemeinschaftsschule?
1
Die enge Begleitung der Kinder und Jugendlichen durch Lerncoaches ist eines der Hauptmerkmale der Gemeinschaftsschule. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In Stuttgart gibt es acht Gemeinschaftsschulen – nur eine mit einer gymnasialen Oberstufe. Teile des Gemeinderats wollen, dass sich das bald ändert.

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Die Gemeinschaftsschule (GMS) ist eine vergleichsweise junge Schulform, die es in Baden-Württemberg erst seit 2012 gibt. Seitdem ist sie stetig gewachsen und erfreut sich wachsender Beliebtheit. In Stuttgart gibt es inzwischen acht Standorte.

 

„Die Gemeinschaftsschule hat sich in unserem Bildungssystem etabliert und leistet gute Arbeit“, sagt Fabian Reger. Er ist der schulpolitische Sprecher der Grünen im Stuttgarter Gemeinderat und hat im Namen seiner Fraktion einen Antrag zur Stärkung der Gemeinschaftsschulen aufgesetzt. SPD und Volt, die Fraktionsgemeinschaft Linke/SÖS/Plus sowie die Freien Wähler haben diesen ebenfalls unterschrieben.

Unsere Empfehlung für Sie

Gemeinschaftsschulen in Stuttgart: Zweite Oberstufe hat keine Priorität für Stadt

Gemeinschaftsschulen in Stuttgart Zweite Oberstufe hat keine Priorität für Stadt

Das Potenzial für eine zweite Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule in Stuttgart wäre gegeben, der politische Wille ist auch da. Aber weil es an Planungskapazität mangelt, wird es dauern bis zur Umsetzung. Die beruflichen Schulen sehen das Vorhaben kritisch.

Die Gemeinschaftsschule sei ein Garant für zeitgemäße und innovative Bildung. Sie ermögliche es, dass Kinder länger gemeinsam lernen und im Ganztag individuell gefördert werden, heißt es in dem Antrag.

Um diese Punkte geht es den Antragstellern konkret

Darum soll die Verwaltung prüfen, ob in Stuttgart eine weitere GMS gegründet werden kann, zum Beispiel in Stuttgart-Ost oder in Wangen. Dort könnte eine der Werkrealschulen in eine Gemeinschaftsschule umgewandelt werden – die Werkrealschulen will die Stadt Stuttgart abwickeln und nicht als eigenständige Schulform erhalten.

Zudem wünschen sich die Antragstellenden, dass zeitnah an einer weiteren GMS eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet wird, und zwar vorzugsweise in Weilimdorf. So soll die Attraktivität der Schulform erhöht werden. Bisher gibt es eine gymnasiale Oberstufe an einer GMS in Stuttgart nur an der Schickhardt-Gemeinschaftsschule.

Mit der jüngsten Schulgesetzänderung ist auch die Einrichtung von sogenannten Oberstufenverbünden aus Gemeinschaftsschulen ohne eigene Oberstufe und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe oder einem Gymnasium möglich. Die Verwaltung soll darlegen, wie solche gymnasialen Oberstufenverbünde in Stuttgart zeitnah umgesetzt werden können.

Vorzüge der Gemeinschaftsschule sollen deutlicher gemacht werden

Darüber hinaus wird die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, wie in der Beratung der Eltern beim Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule die Vorzüge der Gemeinschaftsschule gestärkt werden können.

All diese Punkte sollen noch vor der Sommerpause 2026 bei einem Hearing zur Stärkung der Gemeinschaftsschule mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis diskutiert werden.

An der Gemeinschaftsschule sind theoretisch alle Abschlüsse möglich –wenn auch nicht an allen Standorten. Foto: dpa/Robert Michael

Die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg setzt auf individuelles Lernen in heterogenen Gruppen. Die Kinder können in unterschiedlichen Fächern auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten, also zum Beispiel in Mathe auf dem Realschul- und in Deutsch auf Gymnasialniveau. Die Kinder und Jugendlichen werden von Lerncoaches begleitet. Zudem bietet diese Schulform alle Abschlüsse an, also den Haupt- und Realschulabschluss sowie das Abitur – wenn auch nicht an allen Standorten.

Weitere Themen

Schulen in Stuttgart: Bekommt Stuttgart eine weitere Gemeinschaftsschule?

Schulen in Stuttgart Bekommt Stuttgart eine weitere Gemeinschaftsschule?

In Stuttgart gibt es acht Gemeinschaftsschulen – nur eine mit einer gymnasialen Oberstufe. Teile des Gemeinderats wollen, dass sich das bald ändert.
Von Alexandra Kratz
Jüdische Kulturwochen in Stuttgart: Alltag mit Widersprüchen – wie der 7. Oktober 2023 jüdisches Leben verändert hat

Jüdische Kulturwochen in Stuttgart Alltag mit Widersprüchen – wie der 7. Oktober 2023 jüdisches Leben verändert hat

Vertreter dreier Generationen diskutieren zum Auftakt der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart über Alltag und Antisemitismus – und landen doch beim Nahost-Konflikt.
Von Heidemarie A. Hechtel
Wer muss wann Laub räumen?

500 Euro Bußgeld Wer muss wann Laub räumen?

Herbstzeit ist Laubzeit - doch wer muss eigentlich die Blätter vom Gehweg räumen? Die Antwort liegt im Mietvertrag.
Von Michael Maier
Betrugsserie in Stuttgart: Kripo entlarvt zwei Geldwäscher – sie sind erst 20

Betrugsserie in Stuttgart Kripo entlarvt zwei Geldwäscher – sie sind erst 20

Zwei Wohnungen in Zuffenhausen und Feuerbach sind von der Polizei durchsucht worden. Die Beamten stellten Beweismaterial gegen Anrufbetrüger sicher.
Von Wolf-Dieter Obst
Flughafen Stuttgart: British-Airways-Verbindung nach London vor dem Aus

Flughafen Stuttgart British-Airways-Verbindung nach London vor dem Aus

Die British-Airways-Flüge von Stuttgart nach London-Heathrow enden zum Sommerflugplan 2026. Das ist nicht die erste prestigeträchtige Verbindung, die der Stuttgarter Flughafen einbüßt.
Von Christian Milankovic
Gemeinderat Stuttgart: Stadtrat Thomas Rosspacher verlässt AfD-Fraktion im Streit

Gemeinderat Stuttgart Stadtrat Thomas Rosspacher verlässt AfD-Fraktion im Streit

Die AfD konnte in Stuttgart bei der Kommunalwahl 2024 trotz Auflösungserscheinungen in der alten Fraktion einen Sitz hinzugewinnen. Nun zeigen sich erneut Risse.
Von Konstantin Schwarz
Vor Spiel gegen VfB Stuttgart: Feyenoord-Fans wollen sich im Schlossgarten einstimmen – große Polizeipräsenz

Vor Spiel gegen VfB Stuttgart Feyenoord-Fans wollen sich im Schlossgarten einstimmen – große Polizeipräsenz

Rund 3500 Fans aus den Niederlanden werden am Donnerstag in Stuttgart erwartet. Viele von ihnen werden sich im Schlossgarten treffen. Mit DJs und großer Polizeipräsenz.
Von Jürgen Bock
Vorteile für Elektroautos: Lohnt sich ein E-Nummernschild in Stuttgart?

Vorteile für Elektroautos Lohnt sich ein E-Nummernschild in Stuttgart?

Wer ein Elektroauto fährt, der kann sich auf Wunsch ein E aufs Nummernschild stanzen lassen. Doch was bringt das Elektro-Kennzeichen in Stuttgart überhaupt?
Von Jörg Breithut
Pop-up im Dorotheen-Quartier: Möbelfirma Rolf Benz bringt den Schwarzwald ins Herz von Stuttgart

Pop-up im Dorotheen-Quartier Möbelfirma Rolf Benz bringt den Schwarzwald ins Herz von Stuttgart

Ein Stück Schwarzwald zieht in die Stuttgarter City: Die Premium-Möbelmarke Rolf Benz eröffnet am 11. Dezember im Dorotheen-Quartier auf zwei Stockwerken einen Pop-up-Store.
Von Uwe Bogen
Barber Angels in Stuttgart: Engel mit Schere und viel Herz schneiden Haare und kürzen Bärte

Barber Angels in Stuttgart Engel mit Schere und viel Herz schneiden Haare und kürzen Bärte

Erstmals gab es im Cannstatter Café 72 für Menschen ohne Wohnung und Geld eine besondere Aktion. Sie konnten sich rasieren und die Haare schneiden lassen.
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Schule Gemeinschaftsschule
 