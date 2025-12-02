Schulen in Stuttgart Entscheidung abgesetzt – Zukunft der Werkrealschulen wieder offen
Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer hat die Entscheidung zur Abwicklung der Werkrealschulen von der Tagesordnung genommen. Das sind die Gründe.
Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer hat die Entscheidung zur Abwicklung der Werkrealschulen von der Tagesordnung genommen. Das sind die Gründe.
In Stuttgart wird es vorerst keine Entscheidung zur Zukunft der Werkrealschulen geben. Bildungsbürgermeisterin Isabel Fezer hat die entsprechende Vorlage abgesetzt. Ursprünglich sollte der Verwaltungsausschuss am Mittwoch, 3. Dezember, sein Votum fällen und der Gemeinderat sich am Donnerstag, 4. Dezember, noch einmal mit dem Thema befassen.