Es ist schon wieder passiert. Die Eltern einer Schülerin klopfen am Lehrerzimmer der Stuttgarter Schickhardt-Gemeinschaftsschule, um das Handy ihrer Tochter abzuholen. Sie war – trotz Verbots – mit dem Gerät in der Hand auf dem Schulhof erwischt worden. Zum dritten Mal. Bei den ersten beiden Verstößen hatte sie es am Ende des Schultags wiederbekommen, beim dritten müssen die Eltern kommen. So ist die Regel. Die Schule versucht damit, dem Problem mit den Mobiltelefonen Herr zu werden.