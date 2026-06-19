Schulen in Stuttgart: Hitzefrei an Schulen? – „Für mich grenzt das an akademische Arroganz“

Die Schülerinnen und Schüler des Fanny-Leicht-Gymnasiums in Stuttgart-Vaihingen können sich freuen. Sie haben am Montag Hitzefrei. Darüber wurden die Eltern am Donnerstagnachmittag in einer E-Mail informiert. „Die Wetterprognosen lassen erahnen, dass der Hochsommer ausgebrochen ist“, schreibt die Schulleiterin Antje Rannert. Daher entfalle für die Klassenstufen 5 bis 10 am Montag der Nachmittagsunterricht. Die Nachmittagsbetreuung für die Klassenstufen 5 bis 7 finde statt. Sollten sich die Prognosen bestätigen und es heiß bleiben, werde man auch am Dienstag so verfahren.

Auch an der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule in Stuttgart-Möhringen wird es in der kommenden Woche voraussichtlich Hitzefrei geben. „Man gehe grundsätzlich sparsam damit um“, betont der Schulleiter Gerhard Menrad. „Sollte sich aber unser Gebäude in den nächsten Tagen weiter aufheizen, werden auch wir den Nachmittagsunterricht ausfallen lassen.“

Das Schulhaus an der Hechinger Straße sei aus dem Jahr 1967, habe ein Flachdach und sei nicht isoliert. Da heizten sich die Räume bei anhaltenden Hitzewellen schnell auf 30 Grad und mehr auf. Menrad betont auch: „Für diejenigen Kinder aus den Stufen 5 und 6, bei denen die Eltern eine Betreuung wünschen, werden wir diese bis 15.30 Uhr gewährleisten.“ Erfahrungsgemäß seien das aber nur wenige Mädchen und Jungen.

Viele Schulgebäude in Stuttgart sind schlecht isoliert. Da steigt die Temperatur schnell mal auf 30 Grad und mehr. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Manfred Birk hingegen lehnt Hitzefrei rundweg ab. An seiner Schule, dem Dillmann-Gymnasium in Stuttgart-West, gibt es das schon seit Jahren nicht mehr. Seiner Meinung nach sei es zumutbar, in einem Gebäude, in dem man nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sei, zu lernen. Auf den Baustellen ruhe der Betrieb schließlich auch nicht. „Unsere aktuelle Situation lässt auch gar kein Hitzefrei zu“, ergänzt der Schulleiter. Anfang des Schuljahres habe es längere Krankheitsausfälle unter den Lehrkräften gegeben, sodass vergleichsweise viel Unterricht ausgefallen sei.

Zudem seien noch Klassenarbeiten geplant. Das Kollegium sei bemüht, diese frühzeitig und angemessen über das gesamte Schuljahr zu verteilen. „Da können wir am Ende nicht einfach Termine wegen Hitzefrei streichen. Es ist notwendig, den Unterricht aufrechtzuerhalten“, sagt Birk. Darüber hinaus könnten für Eltern mit Kindern in der Unterstufe Betreuungsprobleme entstehen.

Alternativen zu Hitzefrei

Aber natürlich versuche man auch am Dillmann-Gymnasium, die Situation für Schülerschaft und Lehrkräfte erträglich zu gestalten. So werde über Nacht gelüftet und Schulstunden finden zum Beispiel in der überdachten Pausenhalle statt. „Wir bemühen uns um eine entspannte Unterrichtssituation“, sagt Birk. Die Jahr für Jahr wieder aufflammende Diskussion über Hitzefrei halte er für „völlig überzogen“, Hitzefrei grenze für ihn an „akademische Arroganz“. Manfred Birk betont aber auch, dass bei diesem Thema jede Schule für sich handele. So stehe es in den Empfehlungen des Kultusministeriums.

Wörtlich ist auf der Homepage des Ministeriums zu lesen: „Die Schulleitungen entscheiden in eigener Zuständigkeit, ob und unter welchen Voraussetzungen sie „Hitzefrei“ geben. Entscheidend ist dabei das körperliche Wohl der Schüler unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse.“ Empfohlen wird, sich an den vom Kultusministerium aufgestellten Kriterien zum „Ausfall des Unterrichts an besonders heißen Sommertagen“ zu orientieren. Diese lauten:

Die Außentemperatur beträgt um 11 Uhr mindestens 25 Grad Celsius im Schatten.

Hitzefrei gibt es frühestens nach der vierten Stunde.

Benachbarte Schulen stimmen sich ab und entscheiden möglichst gleichmäßig.

Schüler, die von außerhalb kommen, müssen sich weiterhin in der Schule aufhalten können und betreut werden, bis sie eine Gelegenheit zur Heimfahrt haben.

Hitzefrei gibt es nicht für die beruflichen Schulen und nicht für die gymnasiale Oberstufe.

Das Thema sollte mit dem Elternbeirat und in der Schulkonferenz beraten werden, um die Interessen der Eltern angemessen zu berücksichtigen.

Praktisch kein Hitzefrei gebe es an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), sagt Michael Hirn. Er ist der geschäftsführende Schulleiter der SBBZ in Stuttgart. An Schulen, an denen es einen Beförderungsdienst gebe, sei Hitzefrei aus organisatorischen Gründen ohnehin gar nicht möglich. Vor allem aber hätten die Eltern ein Betreuungsproblem, wenn kurzfristig noch mehr Unterricht ausfallen würde. „Die allermeisten Kinder, die ein SBBZ besuchen, müssen zwingend betreut werden“, betont Hirn.

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Doch bei 30 Grad und mehr im Klassenzimmer sei an Unterricht nicht mehr zu denken. Dann müsse man flexibel sein, kühlere Räume oder ein schattiges Plätzchen im Freien aufsuchen. Bei ihm an der Helene-Fernau-Horn-Schule gebe es zuweilen auch einfach mal eine Wasserschlacht. Zum Glück seien die Kolleginnen und Kollegen da flexibel und bereit, trotz Hitze Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Über besser vor Hitze geschützte Schulgebäude würden sie sich aber dennoch freuen, betont der geschäftsführende Schulleiter.