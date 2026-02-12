Schulen in Stuttgart Neues Gymnasium in Stuttgart steht vor dem Aus
Jahrelang ist die Stadt davon ausgegangen, dass ein zweites Gymnasium in den Oberen Neckarvororten gebraucht werde. Jetzt kommt die Kehrtwende. Das sind die Gründe.
Seit vielen Jahren gibt es die Idee, neben dem Wirtemberg-Gymnasium in Obertürkheim eine zweite weiterführende Schule mit gymnasialer Oberstufe in den Oberen Neckarvororten zu gründen. Und zwar auf dem Grundstück der Steinenbergschule, der zweizügigen Grundschule in Hedelfingen. Ein gemeinsamer Campus war angedacht.