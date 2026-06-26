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  4. Schüler verlangen Hitzeschutz - „Beste Möglichkeit, die wir je hatten“

Schulen in Stuttgart Schüler verlangen Hitzeschutz - „Beste Möglichkeit, die wir je hatten“

Schulen in Stuttgart: Schüler verlangen Hitzeschutz - „Beste Möglichkeit, die wir je hatten“
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Jakob Rolle (l.) und Francesco Blandini am Friedrich-Eugens-Gymnasium in Stuttgart, leider ein Negativbeispiel für guten Hitzeschutz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Während Hitzewellen sind die Temperaturen in Stuttgarter Klassenzimmern teils unerträglich. Jugendliche fordern nun Lösungen ein und prüfen erste Schritte.

Klima & Nachhaltigkeit: Judith A. Sägesser (ana)

Die Stuttgarter Schülerinnen und Schüler bauen jetzt Druck auf. Sie wollen besser geschützt werden in ihren Klassenzimmern vor der Hitze, die nach wissenschaftlichen Prognosen aufgrund des Klimawandels in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Zumal in Stuttgart, der Stadt mit der Kessellage. Der Jugendgemeinderat hat unter anderem deshalb ein Jugendschulnetzwerk gegründet, „das hat der Jugendrat so noch nie gemacht“, sagt Francesco Blandini, 19, Sprecher im Jugendrat West und Mitglied Vorstand der neuen Netzwerk-Gruppe. Sie erhoffen sich eine größere Schlagkraft.

 

Neben Blandini stehen Jakob und Amelie, beide Jugendräte; er geht in die neunte Klasse des Friedrich-Eugens-Gymnasiums, sie in die Elfte auf dem Dillmann nebenan. Beide Gymnasien haben ein Hitzeproblem, sagen die Jugendlichen. Die Konzentration falle schwer. „An vielen Schulen hapert es in Stuttgart“, sagt Francesco Blandini, der selbst aufs Königinnen-Katharina-Stift gegangen ist. „Aber jeder Gemeinderätler sagt, Bildung ist das Wichtigste.“

Meiste Energie fließt in den Hitzeschutz in Stuttgart

Die meiste Energie der jungen Stuttgarter fließt aktuell ins Thema Hitzeschutz an Schulen. „Das hat höchste Priorität“, sagt Blandini. Seit etwa einem Monat treffe man sich alle zwei Wochen mit der Leiterin des Schulverwaltungsamts. „Das ist eine richtig gute Zusammenarbeit und die beste Einflussmöglichkeit, die wir je hatten.“

Treffen des Jugendschulnetzwerks Stuttgart: wichtigstes Thema ist aktuell der Hitzeschutz an den Schulen. Foto: privat

Was sie derzeit laut Blandini prüfen lassen: Wie viel Fläche auf Stuttgarter Schulhöfen könnte entsiegelt werden? „Es macht einen Riesenunterschied, wenn hier eine Wiese wäre“, sagt er und schaut auf den versiegelten Schulhof des Friedrich-Eugens-Gymnasiums im Stuttgarter Westen. Er hat die Schule als Treffpunkt ausgewählt, weil sie exemplarisch sei. Altes Gebäude, schlechte Dämmung, dunkles Dach - und unter Denkmalschutz. Eine schwierige Mischung.

Stuttgarter Schüler will Ventilatoren und UV-Folie

Im Hintergrund sieht man den Schulleiter Stefan Wilking Biertische und -bänke schleppen. Der Neuntklässler Jakob sagt, das sei quasi ein Not-Klassenzimmer, wenn es drinnen gar nicht mehr auszuhalten ist. Für alle reicht der Platz aber natürlich nicht. Er selbst hat an diesem Vormittag Chemie geschrieben. „Da war noch nicht die volle Mittagshitze“, sagt Jakob. Er wünscht sich mehr Ventilatoren, UV-Folien auf den Fenstern und ja, auch eine Klimaanlage. „Alles, was es kühler macht, ist Gold wert, wenn man sich nicht konzentrieren kann.“

Die Bänke sind inzwischen verstaut, jetzt steht Stefan Wilking mit seinem Fahrrad da. Die Idee mit den Klimaanlagen findet der Schulleiter Stefan Wilking nicht so gut, und ist damit auf der Linie der Stadt Stuttgart. Wenn jetzt jeder eine Klimaanlage anschaffe, sagt er, dann heize sich die Stadt doch nur noch mehr auf. Der Hausmeister, aber auch er selbst seien in den vergangenen Tagen um halb sieben da gewesen und hätten erst mal alle Fenster geöffnet. Besser als nichts.

Eigentlich war die Sanierung des Gymnasiums im Stuttgarter Westen bereits in Aussicht gestellt, dann kam der Sparzwang. „Das ist ein Riesenproblem, wenn man jetzt Schüler ist und es geht nichts voran“, sagt Francesco Blandini. Deshalb verlangen sie nun Zwischenlösungen.

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