  „Wir sind völlig perplex" – Schickhardt-Gymnasium boomt

Schulen in Stuttgart: „Wir sind völlig perplex" – Schickhardt-Gymnasium boomt

Schulen in Stuttgart: „Wir sind völlig perplex“ – Schickhardt-Gymnasium boomt
Die Zahl der Gymnasiasten in Stuttgart sinkt, aber das Interesse am Schickhardt-Gymnasium ist größer denn je. Foto: Lichtgut/Piechowski

Die Zahl der Anmeldungen für die neuen fünften Klassen am Schickhardt-Gymnasium hat sich seit 2020 fast verdreifacht. Ist das Zufall oder gibt es dafür Gründe?

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Die Zahl der Anmeldungen für die neuen fünften Klassen an den staatlichen Gymnasien in Stuttgart ist im zweiten Jahr in Folge zurückgegangen. Insgesamt konnten zum Schuljahr 2025/2026 nur noch 78 Klassen gebildet werden, das waren fünf Klassen weniger als im Jahr zuvor. Im kommenden Jahr werden es noch einmal zwei Klassen weniger sein.

 

Dass weniger Kinder den direkten Weg zum Abitur einschlagen, dürfte mit der Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung zusammenhängen. Die Innenstadt-Gymnasien, an denen das Gedränge üblicherweise groß war, spüren die Folgen. In diesem Jahr musste einzig das Schickhardt-Gymnasium in Stuttgart-Süd Schülerinnen und Schüler umlenken, wie es im Fachjargon heißt. Das bedeutet, dass es dort mehr Anmeldungen für die drei neuen fünften Klassen im Schuljahr 2026/2027 gab, als Kinder aufgenommen werden. Einige von ihnen können nun nicht an ihre Wunschschule.

Das Schickhardt-Gymnasium hat damit einen steilen Aufschwung hinter sich. Noch vor wenigen Jahren war es bei den Stuttgarter Familien nicht allzu beliebt. Konkrete Gründe lassen sich dafür nicht benennen, häufig sind es Dynamiken unter den Viertklässler-Familien, die dann nahezu eine ganze Grundschule an eine bestimmte weiterführende Schule wechseln lassen oder eben nicht, sodass es immer wieder Schwankungen gibt.

Fakt ist aber, dass sich die Zahl der Anmeldungen am Schickhardt von 2020 bis 2026 nahezu verdreifacht hat. Zwar ist die Schule durchgängig dreizügig, jedoch hat sie früher in der Regel Kinder bei sich aufgenommen, die eigentlich andere Wunschschulen gehabt hätten. Nun ist es umgekehrt.

Es gebe einen „deutlichen Überhang“

In diesem Jahr gebe es einen „deutlichen Überhang“, sagt Ralph Nigl. Die konkreten Zahlen möchte der Schulleiter nicht nennen. Denn manche Familien würden damit hadern, dass sie nun nicht ans Schickhardt können. Gleichwohl könne man jedem Kind, das umgelenkt werde, seinen Zweitwunsch erfüllen, betont Ralph Nigl.

Warum seine Schule binnen kurzer Zeit so an Beliebtheit gewonnen hat, kann er nicht genau sagen. „Diese enorme Entwicklung kommt auch für uns überraschend. Wir sind völlig perplex“, sagt er. Aber selbstverständlich freue man sich über den Zuspruch und die vielen wertschätzenden Rückmeldungen, die man von Familien erhalte, die bereits am Schickhardt seien. Womöglich komme das auch an den Grundschulen an.

Ralph Nigl will „Schule mutig denken“. Foto: Lichtgut/Kovalenko

Allein mit den normalen Schwankungen bei den Anmeldezahlen lasse sich die plötzliche Beliebtheit des Schickhardt-Gymansiums aber kaum erklären, sagt Ralph Nigl. Und auch das Sport-Profil könne nicht der Grund sein, denn dieses gebe es schon immer, sagt Ralph Nigl.

Er verweist auf den Online-Infoabend, den die Schule für Viertklässler und ihre Eltern organisiere. „Wir informieren kompakt in 60 Minuten. Das ist mutig. Aber so ermöglichen wir allen Interessierten eine Teilnahme.“ Dafür habe er viel positives Feedback erhalten, sagt der Schulleiter. Selbstverständlich gebe man sich auch beim Tag der offenen Tür viel Mühe.

Lernatelier in Klasse 5 und 6

Entscheidender dürfte aber das „verfeinerte Unterstufenkonzept“ sein, das das Schickhardt im aktuellen Schuljahr im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium auf den Weg gebracht hat. Das Herzstück ist das Lernatelier am Mittwoch. An diesem Tag haben die Fünft- und Sechstklässler so gut wie keinen normalen Unterricht. Stattdessen arbeiten sie in dem Bereich, in dem es für sie gerade den meisten Sinn ergibt: die einen in Mathe, die anderen in Deutsch oder Englisch oder vielleicht auch mal in einem Nebenfach.

„Wir wollen bei den Kindern Motivation erzeugen und erhalten sowie die Selbstständigkeit fördern“, sagt Nigl. Das neue Konzept werde intensiv von der Uni Stuttgart begleitet und evaluiert. Weil es bei den Familien gut ankomme und sich schon jetzt abzeichne, dass es erfolgversprechend sei, werde es im kommenden Jahr in der Klassenstufe 7 fortgesetzt.

Ralph Nigl hebt auch die Talentstunde in Klasse 5 hervor. Diese gebe es aber schon länger. Es gehe darum, besondere Begabungen zu entdecken und zu fördern. Die Kinder beschäftigen sich einmal in der Woche mit Musik, Kunst, Theater oder Zirkus. Nach einem Quartal wechseln sie ins nächste Projekt, sodass sie im Laufe eines Schuljahres alle vier Bereiche durchlaufen haben. In der Regel gebe es am Ende eines jeden Quartals von jeder Gruppe eine Präsentation. Und wer bei sich ein besonderes Talent entdecke, könne dieses dann in einer der vielen AGs am Schickhardt weiter ausbauen.

