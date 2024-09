Die Sonja Merz GmbH war jahrelang für das Catering in der Schulküche der Merz-Schule zuständig. Für das neue Schuljahr hat die Stuttgarter Privatschule die Zusammenarbeit mit der Gastronomin beendet. Dabei ist sie als Frau des Schulleiters Teil der Familie.

Florian Dürr 11.09.2024 - 11:00 Uhr

Ob die Schülerinnen und Schüler der Stuttgarter Merz-Schule beim Mittagessen am Montag und Dienstag schon etwas bemerkt haben? Denn mit dem Beginn des neuen Schuljahres hat sich in der Schulküche etwas verändert: Das Mittagessen kommt nun nicht mehr von Sonja Merz, der bekannten Stuttgarter Gastronomin, sondern von einem „gebürtigen Italiener mit internationaler Erfahrung“, wie es in einem Brief der Schule an die Eltern aus der vergangenen Woche heißt. Und der Wechsel fand offenbar nicht in gegenseitigem Einvernehmen statt.