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Schulpartnerschaft Wenn Schule ein Symbol der Hoffnung ist

Schulpartnerschaft: Wenn Schule ein Symbol der Hoffnung ist
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Die Schulleiterin der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule, Birgit Jaeger-Gollwitzer, und der Schulleiter des Serjii-Yefremov- Gymnasiums in der Ukraine, Andrii Yakivchuk, besiegeln ihre Schulpartnerschaft unter den Augen von Stuttgarts Schulbürgermeisterin Isabel Fezer. Foto: Jan Sellner

Die Cotta-Schule und ein Gymnasium in der ukrainischen Stadt Chmelnyzkij haben eine Schulpartnerschaft vereinbart. Ein Schritt, der Perspektiven eröffnet.

Stadtleben/Stadtkultur: Jan Sellner (jse)

Der Weg nach Stuttgart war weit, die Busfahrt dauerte eine halbe Ewigkeit. Genau gesagt 40 Stunden, einschließlich zehn Stunden Aufenthalt an den Grenzübergängen zu Polen und zu Deutschland. Am Sonntag kamen sie an. Jetzt, am Mittwoch, stehen die zwölf Schülerinnen und Schüler des Serjii-Yefremov-Gymnasiums aus der 1500 Kilometer entfernten ukrainischen Stadt Chmelnyzkij mit ihrem Schulleiter Andrii Yakivchuk im Trauzimmer des Stuttgarter Rathauses, gemeinsam mit Schülern der Stuttgarter Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule und lauschen eher schüchtern der Begrüßung durch Schulbürgermeisterin Isabel Fezer, die den Kampf der Ukrainer „für uns alle“ lobt, den Wert von Freundschaft betont und den Schülern aufgab, „Deutsch zu lernen“.

 

Anlass für die Reise und den Empfang im Rathaus ist eine Schulpartnerschaft, die an diesem Tag formell zwischen dem Gymnasium Nummer 20 und der Cotta-Schule besiegelt wurde. Die Initiative dazu war von der Schule in Chmelnyzkij ausgegangen. Stuttgart unterhält, ebenso wie Dresden, seit 2023 eine Solidaritätspartnerschaft mit der 270 000-Einwohner-Stadt in der West-Ukraine, die Vorstufe zu einer offiziellen Städtepartnerschaft, die 2027 oder 2028 Wirklichkeit werden könnte.

Auf der Suche nach einer geeigneten Stuttgarter Schule war die Stadt mit ihrer Abteilung Außenbeziehungen behilflich. Die Cotta-Schule mit Schulleiterin Birgit Jaeger-Gollwitzer signalisierte umgehend Bereitschaft. Nach knapp einem Jahr Vorlauf war die Partnerschaft unterschriftsreif. Die Urkunde unterschrieben Fezer, Schulleiter Yakivchuk und Schulleiterin Jaeger-Gollwitzer im Beisein der jungen Schüler aus der Ukraine und des beruflichen Gymnasiums aus Stuttgart, das Jugendliche von 16 aufwärts besuchen.

Die Schüler sollen gedanklich „raus aus dem Krieg kommen“

Das Cotta-Gymnasium hat bereits Erfahrungen im Kontakt mit ukrainischen Schülern gesammelt. Etwa 30 der rund 1000 Schülerinnen und Schüler dort stammen aus der Ukraine, sie waren nach Kriegsausbruch zumeist mit ihren Müttern nach Stuttgart gekommen. Schulleiterin Jaeger-Gollwitzer war es gelungen, frühzeitig eine ukrainische Lehrerin für ihre Schule zu gewinnen. Auch dank der Schulsozialarbeit waren die jungen Kriegsflüchtlinge nicht auf sich alleine gestellt.

Die Schulpartnerschaft jetzt sieht sie als Chance, nach dem Ende des Krieges in der Ukraine tatsächlich zu einem Schüleraustausch entwickeln zu können, wie es jetzt bereits mit einer Schule in Verona der Fall ist. Aktuell gehe es vor allem darum, dass die jungen ukrainischen Gäste eine Auszeit von der Fortdauernden Ausnahmesituation des Krieges in ihrer Heimat nehmen könnten. Am Dienstag waren sie Stocherkahnfahren, es folgte eine Stadtführung in Stuttgart, bis zur Abreise am Sonntag steht noch einiges an Spaß und Spiel auf dem Programm. „Gedanklich raus aus dem Krieg zu kommen“, das sei wichtig, sagt Birgit Jaeger-Gollwitzer.

Wie nah das Kriegsgeschehen dennoch ist, hat sie mitbekommen, als die in Waiblingen untergebrachten Kinder bei Flugzeuggeräuschen besorgt zum Himmel schauen. Ihre Kindheit und Jugend verläuft eben nicht normal. Darüber täuschen die Sonnenstunden in Stuttgart nicht hinweg.

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Das Flugzeug-Beispiel erinnert an den Stuttgart-Aufenthalt von Schülerinnen und Schülern derselben Schule in Chmelnyzkij im Februar vergangenen Jahres. Damals wurde im Rathaus eine Fotoausstellung gezeigt mit dem Titel „Woran wir glauben“. Sie handelte von den Gefühlswelten von 14- bis 15-Jährigen. Zu den Fotos, die den Alltag in ihrer Heimat zeigten, hatten die Schüler persönliche Texte verfasst. So schrieb die 14-jährige Victoria Gudz zu einem Foto, das Schüler in einem Schutzraum zeigt: „Ich träume davon, dass in meiner Stadt kein Alarm ertönt, dass sich die Schüler unserer Schule nicht verstecken müssen und dass sich meine Eltern keine Sorgen um mich machen.“

Große Freude über Schulpartnerschaft

Schulleiter Andrii Yakivchuk war auch damals mit dabei. Die Schüler besuchten das Königin-Olga-Stift und die Jörg-Ratgeb-Schule. Das Thema Schulpartnerschaft wurde da schon diskutiert. Dass es jetzt umgesetzt werden konnte, erfüllt Yakivchuk mit Freude. Die Partnerschaft ermögliche es voneinander zu lernen und Freundschaften zu schließen. Seine Botschaft vom vergangenen Jahr hat unverändert Gültigkeit: „Selbst angesichts von Widrigkeiten bleibt Schule ein Symbol der Hoffnung.“

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