 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Ein Siegerpokal geht nach Kernen – nach umkämpften Nachbarschaftsduell

Schulschach-DM Ein Siegerpokal geht nach Kernen – nach umkämpften Nachbarschaftsduell

Schulschach-DM: Ein Siegerpokal geht nach Kernen – nach umkämpften Nachbarschaftsduell
1
Die Mannschaft der Karl-Mauch-Schule bei der Siegerehrung – von links Tuncay Korkmaz, Maximilian Kühne, Leon Maile, Julian Gehring und Elias Haehl. Foto: Privat

Das Team der Karl-Mauch-Schule aus Stetten belegt bei der Schach-DM den fünften Platz, die Mannschaft der Haldenschule Rommelshausen landet auf dem 17. Rang.

48 Vierer-Teams haben kürzlich in Willingen im Sauerland die deutschen Schulschach-Meister der Grundschulen ermittelt. Mit dabei die Teams der beiden Kernener Grundschulen. Die Schüler der Karl-Mauch-Schule Stetten (KMS) mit Elias Haehl, Julian Gehring, Leon Maile, Maximilian Kühne und Tuncay Korkmaz gewannen als Fünfte sogar einen Siegerpokal. Die Haldenschule (HS) mit Jan Wüstenberg, Leon Traub, Felix Wüstenberg, Paul Gernhard und Elyas Can landete auf dem 17. Platz.

 

In neun Runden hatten sich die Kernener „Schach-Kids“ hervorragend durch das Turnier gespielt und standen nach acht Runden punktgleich auf dem elften und zwölften Tabellenplatz. Im letzten Spiel kam es dann ausgerechnet zum direkten Duell. In einem intensiven Wettkampf mit vier engen Partien siegte das Team der KMS mit 3:1. Damit standen die fünf Karl-Mauch-Schüler mit 12:6 Mannschafts- und 20,0 Brettpunkten ungeschlagen auf dem fünften Platz. Aber auch die Schüler der Haldenschule haben sich hervorragend geschlagen; sie belegten mit 10:8 Mannschafts- und 20,0 Brettpunkten den 17. Platz. Deutscher Schulschach-Meister der Grundschulen wurde die Schule am Pulverberg Bremen. Knapp dahinter landete die Schule Windmühlenweg Hamburg auf dem zweiten Platz.

Beide Kernener Mannschaften wurden in bewährter Weise von Simona Gheng betreut, die seit vielen Jahren in Kooperation mit der Spvgg Rommelshausen die Grundschul-Schach-AGs leitet. Zum Top-Scorer bei der Karl-Mauch-Schule avancierte Leon Maile mit 8:1 Brettpunkten. Bei der Haldenschule erspielte Leon Traub starke 7:2 Punkte am zweiten Brett.

Weitere Themen

EM mit Darja Varfolomeev: Olympiasiegerin will vor der Heim-WM deutliche Duftmarken setzen

EM mit Darja Varfolomeev Olympiasiegerin will vor der Heim-WM deutliche Duftmarken setzen

Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden führt das deutsche Team bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik in Varna an.
Von Eva Herschmann
Ringer-EM SV Fellbach: Maia Shavadze feiert mit Superman-Umhang größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Ringer-EM SV Fellbach Maia Shavadze feiert mit Superman-Umhang größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Die 14-jährige Ringerin vom SV Fellbach gewinnt bei den U-15-Europameisterschaften in Bulgarien die Goldmedaille in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm.
Von Michael Käfer
Fußball Bezirksliga: Erster Sieg nach neun Spielen – TSV Schmiden so gut wie gerettet

Fußball Bezirksliga Erster Sieg nach neun Spielen – TSV Schmiden so gut wie gerettet

Die Bezirksliga-Fußballer gewinnen beim Kellerkind TSV Michelfeld nach einer starken Mannschaftsleitung mit 3:0.
Von Torsten Streib
Fußball-Verbandsliga: 1:4-Niederlage für stark dezimierten SV Fellbach – TSV Berg einfach abgezockter

Fußball-Verbandsliga 1:4-Niederlage für stark dezimierten SV Fellbach – TSV Berg einfach abgezockter

Die aufgrund zahlreicher Ausfälle noch jüngere Mannschaft des SV Fellbach hinterlässt in der Partie beim TSV Berg einen guten Eindruck, verliert aber dennoch mit 1:4.
Von Torsten Streib
Fußball-Landesliga: TV Oeffingen macht Klassenverbleib nach überzeugendem Auftritt perfekt

Fußball-Landesliga TV Oeffingen macht Klassenverbleib nach überzeugendem Auftritt perfekt

Der TV Oeffingen gewinnt beim SV Leonberg/Eltingen souverän mit 5:1. Zwei Akteure schnüren den Doppelpack.
Von Eva Herschmann
Coaches des SV Fellbach bei Taufe: Gegner lehnt Spielverlegung ab: „Trainer sagt, sie verlieren immer freitags“

Coaches des SV Fellbach bei Taufe Gegner lehnt Spielverlegung ab: „Trainer sagt, sie verlieren immer freitags“

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach treten am Samstag in der Fußball-Verbandsliga beim TSV Berg an. Dabei ist die Ausfallliste so lange wie schon lange nicht mehr.
Von Susanne Degel
Mädchenfußball neu bei TSV Schmiden: Die Idole am Nurmiweg heißen jetzt auch Giulia Gwinn und Alexia Putellas

Mädchenfußball neu bei TSV Schmiden Die Idole am Nurmiweg heißen jetzt auch Giulia Gwinn und Alexia Putellas

Eine Vision des Jugendleiters wird Realität: In der Fußballabteilung des TSV Schmiden gibt es seit Kurzem Mädchenteams, die von Stefan Baumert und Nicole Fuschetto trainiert werden.
Von Susanne Degel
World Challenge Cup in Portimao: Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bleibt erstmals seit vier Jahren ohne Medaille

World Challenge Cup in Portimao Olympiasiegerin Darja Varfolomeev bleibt erstmals seit vier Jahren ohne Medaille

Gold und Silber für die Athletinnen der Nationalgruppe, aber kein Edelmetall für Olympiasiegerin Darja Varfolomeev beim World Challenge Cup der Rhythmischen Sportgymnastik in Portimao.
Von Eva Herschmann
Fußball SV Fellbach: Vier Spieler verlassen den Klub – zwei hätten die Trainer gerne gehalten

Fußball SV Fellbach Vier Spieler verlassen den Klub – zwei hätten die Trainer gerne gehalten

Beim A-Kreisligisten Kosova Kernen übernimmt ein Duo die Nachfolge des scheidenden Trainers Labinot Collaku.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
Sportgymnastik TSV Schmiden: Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Sportgymnastik TSV Schmiden Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Der TSV Schmiden holt bei den deutschen Jugendmeisterschaften drei Titel: Selina Wittich gewinnt den Mehrkampf (AK 13), Kira Isabel Schätzberger zwei Gerätewertungen (AK 11).
Von Eva Herschmann
Weitere Artikel zu Schach
 
 