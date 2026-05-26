Schulschach-DM Ein Siegerpokal geht nach Kernen – nach umkämpften Nachbarschaftsduell
Das Team der Karl-Mauch-Schule aus Stetten belegt bei der Schach-DM den fünften Platz, die Mannschaft der Haldenschule Rommelshausen landet auf dem 17. Rang.
Das Team der Karl-Mauch-Schule aus Stetten belegt bei der Schach-DM den fünften Platz, die Mannschaft der Haldenschule Rommelshausen landet auf dem 17. Rang.
48 Vierer-Teams haben kürzlich in Willingen im Sauerland die deutschen Schulschach-Meister der Grundschulen ermittelt. Mit dabei die Teams der beiden Kernener Grundschulen. Die Schüler der Karl-Mauch-Schule Stetten (KMS) mit Elias Haehl, Julian Gehring, Leon Maile, Maximilian Kühne und Tuncay Korkmaz gewannen als Fünfte sogar einen Siegerpokal. Die Haldenschule (HS) mit Jan Wüstenberg, Leon Traub, Felix Wüstenberg, Paul Gernhard und Elyas Can landete auf dem 17. Platz.