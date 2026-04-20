Schulschließung in Stuttgart Legionellenbelastung des Trinkwassers gesenkt – „wir sind erleichtert“
Die Eltern waren schockiert über die Nachricht, dass die Gustav-Werner-Schule länger geschlossen bleiben müsse. Nun hat sich die Lage geändert.
Die Eltern waren schockiert über die Nachricht, dass die Gustav-Werner-Schule länger geschlossen bleiben müsse. Nun hat sich die Lage geändert.
Katja Kuklinski ist es gewohnt, im Krisenmodus zu arbeiten. Die Gustav-Werner-Schule (GWS), für die sie als Schulleiterin zuständig ist, Platz aus allen Nähten und die Bausubstanz ist marode. In den vergangenen Jahren mussten immer wieder einzelne Räume des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums in Zuffenhausen gesperrt werden, zum Beispiel weil Wasser durch die Decke tropfte oder Putz von den Wänden bröckelte.