Pfingstferien in Stuttgart: Wen die Polizei beim Schwänzen am Flughafen erwischt hat

Gähnend leere Tiefgaragen unter Mehrfamilienhäusern, freie Parklücken am Straßenrand selbst mitten im Stuttgarter Westen, sogar am Samstag kommt man auf der Königstraße normalen Schrittes voran: In den zurückliegenden zwei Wochen hat man deutlich gemerkt, dass weniger Menschen in der Stadt sind als sonst. Die Pfingstferien haben das Plus an Platz in der City verursacht. Sie haben sich in den zurückliegenden Jahren zu einer art zweite Sommerferien entwickelt was das Reisen angeht. Da nicht viele europäische Länder jetzt frei haben, sind die Quartiere noch günstiger zu haben und an beliebten Zielen im Süden ist es weder so heiß noch so voll wie im Sommer.

Noch günstiger fliegt, wer außerhalb der Ferientage bucht. Das hat einen Haken: An die Ferien gebunden sind logischerweise vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern. Und, wie der Begriff schon verrät: Diese müssen in die Schule gehen, auch wenn es der Familie ein paar Hundert Euro aus der Reisekasse sparen würde.

In Einzelfällen kann die Schule eine Erlaubnis für einen Reisebeginn vor dem Ferienanfang erteilen. Foto: Andreas Arnold/dpa (Symbolbild) Foto: dpa

Wie in den vergangenen Jahren auch haben auch diese Pfingsten wieder Eltern versucht, mit einer Entschuldigung um die letzten Schultage rumzukommen. Aber das bleibt oft nicht unbemerkt. Die Stuttgarter Bundespolizei am Flughafen macht zwar keine gezielten Kontrollen, aber sie hat das Thema auf dem Schirm. „Die Bundespolizei hat am Flughafen Stuttgart in diesem Jahr vereinzelt Schülerinnen und Schüler im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle außerhalb der Ferienzeiten festgestellt, die keine Schulbefreiung vorweisen konnten. Eine statistische Erhebung liegt der Bundespolizei jedoch nicht vor“, teilt deren Pressestelle mit.

Polizei meldet Schulschwänzer an Behörden

In der Praxis sieht das so aus: Wenn die Beamtinnen und Beamten einen Verdacht hegen, dass eine Familie mit Kindern im offensichtlich schulpflichtigen Alter vor ihnen steht, dann fragen sie nach. Können die Eltern dann keine Schulbefreiung vorlegen, schickt die Polizei eine Meldung an die zugehörige Schulbehörde in der Stadt.

Eine Statistik führt hingegen die Stadtverwaltung. Sie meldet, dass es im vergangenen Kalenderjahr insgesamt 42 Fälle waren, in denen Kinder unerlaubt der Schule fernblieben. In diesem Jahr seien es bislang neun Schülerinnen und Schüler gewesen, die dadurch auffielen. In der Zahl seien die Fälle aus den nun abgelaufenen Pfingstferien jedoch nur teilweise enthalten, erläutert die Pressesprecherin. Wie viele genau den letzten Ferien vor der großen Sommerpause zuzurechnen sind, war nicht zu erfahren.

Andere Bundesländer, andere Sitten: Der Flughafen Memmingen in Bayern ist seit Jahren bekannt dafür, dass die Polizei dort ihr Augenmerk kurz vor Ferienbeginn besonders streng auf Jugendliche und Kinder lenkt: Für die Pfingstferien in diesem Jahr liegt von dort noch keine Meldung vor. Allein am Montag nach den Osterferien wurden dort zehn schulpflichtige Kinder und Jugendliche erwischt - beziehungsweise deren Eltern -, die nach Ferienende erst wieder in Bayern landeten.