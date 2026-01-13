 
Eltern aufgepasst: 1000 Quadratmeter großer Indoorspielplatz eröffnet

Schulstraße Stuttgart: Eltern aufgepasst: 1000 Quadratmeter großer Indoorspielplatz eröffnet
15
Auf zwei Stockwerken stehen Kindern im Alter bis neun Jahren insgesamt 1000 Quadratmeter Spielfläche zur Verfügung. Foto: Lichtgut

Ab Montag ist es soweit: Stuttgarts Innenstadt bekommt eine völlig neue Attraktion für Familien. Kinder und Eltern konnten das Spielparadies an der Schulstraße vorab testen.

Der Countdown läuft: Am Montag, 13 Uhr, eröffnet der neue Indoorspielplatz mitten in der Stuttgarter Innenstadt an der Schulstraße 11 bis 17. „Unser Anspruch war von Anfang an klar: Ein Spielplatz, der mehr ist als ein Spielplatz. Ein Ort, an dem Qualität, Sicherheit und Kreativität zusammenkommen. Ein Raum, der Familien stärkt, verbindet und inspiriert“, erklären die beiden Geschäftsführer Andreas Burz und Christian Wilhelm. „Neben unseren Ansprüchen an Qualität, Nachhaltigkeit und Design, soll die Erlebniswelt zusätzlich den Wald in die Innenstadt bringen. Mit allen Sinnen soll er erfassbar sein und gleichzeitig auch als Ruhepol für die Eltern dienen.“

 

Im Erdgeschoss warten 500 Quadratmeter für Mädchen und Buben im Alter bis drei Jahren. Auf Fahrzeugen können Waldwege befahren, Höhlen untersucht und Murmeln auf die Reise geschickt werden. Zudem kann man im Schatten von Fliegenpilzen malen und basteln. Eltern können mitmachen oder sich in Sichtweite niederlassen, um im Eltern-Café eine Auszeit zu nehmen.

Weitere 500 Quadratmeter stehen für Kinder bis etwa neun Jahren im ersten Obergeschoss zur Verfügung. Hier wird geklettert, eine Bärenhöhle samt Wasserfall untersucht, geschaukelt oder in einem Spinnennetz gespielt. Unter einem Baum kann gelesen oder eine Pause eingelegt werden. Hier werden auch immer wieder Veranstaltungen stattfinden – wie Plätzchen backen oder Zaubershows.

OB Nopper spürt die Begeisterung der Spielplatz-Macher

Am Samstag konnten sich einige geladene Kinder und Eltern beim Pre-Opening schon einmal einen ersten Eindruck vom neuen Spielplatz verschaffen. Die einhellige Meinung: Wir kommen gerne wieder. Judith (3) hatte eine Menge Spaß. Vor allem das Balancieren auf den Stapelsteinen hat ihr gefallen. Und auch Cathrin (36) wird mit ihrer Tochter sicher öfter im Spielplatz zu sehen sein: „Das sind wunderschöne und gut durchdachte Spielkonzepte. Die Malstation zum Beispiel ist super. So etwas habe ich in Indoor-Spielplätzen noch nicht gesehen.“ Auch Influencerin und Miss Germany 2018, Anahita Rehbein, war mit Sohn Max vor Ort. „Cool und krass“, findet sie die neue Location an der Schulstraße. Und auch Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen: „Mein Eindruck ist sehr gut. Man spürt die Begeisterung der Unternehmer.“ Bundesweit sei dieser Indoorspielplatz einzigartig und ein Trendsetter. „Das ist ein tolles Signal für eine kinder- und familienfreundliche Stadt.“

Auch die Schaukel ist ans Waldkonzept angepasst. Foto: Lichtgut

Andreas Burz und Christian Wilhelm waren dem Stadtoberhaupt sehr dankbar, dass er sich für das Projekt eingesetzt hat. Auch Citymanager Holger Siegle dankte OB Nopper und ergänzte: „Ich freue mich riesig, dass nun die Eröffnung stattfinden kann. Wir als City-Initiative haben den Prozess von Anfang an begleitet, alle Höhen und Tiefen mitbekommen.“ So ein Projekt mitten in der Innenstadt brauche man in Stuttgart und sei an dieser Stelle einzigartig.

Der Indoorspielplatz soll sieben Tage die Woche und 363 Tage im Jahr offen haben. Zunächst kann montags und dienstags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie am Wochenende, an Feiertagen und in den Schulferien von 10 bis 19 Uhr an der Schulstraße gespielt werden. Erwachsene haben in Begleitung von Kindern kostenlosen Zutritt. Mädchen und Buben zahlen pro Stunde zwischen sieben und zwölf Euro – je nach Alter und Wochentag.

