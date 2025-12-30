 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Langeweile ade: Zwei Väter wagen alles mit ihrem Indoor-Spielplatz in der City

Schulstraße Stuttgart Langeweile ade: Zwei Väter wagen alles mit ihrem Indoor-Spielplatz in der City

Schulstraße Stuttgart: Langeweile ade: Zwei Väter wagen alles mit ihrem Indoor-Spielplatz in der City
1
Christian Wilhelm (l.) und Andreas Burz wollen ihr Herzensprojekt umsetzen. Die Spielgeräte werden aktuell noch hergestellt – nachhaltig und umweltschonend. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Suche nach einem entspannten Ort für Eltern und Kinder in Stuttgarts Innenstadt hat ein Ende! Ab Januar eröffnet ein Indoor-Spielplatz, der ohne Plastikbällebad auskommt.

Mit seinen Kindern in der Stuttgarter Innenstadt einkaufen zu gehen oder gemütlich etwas essen und trinken zu wollen, kann mitunter schnell stressig und ungemütlich werden. Wer kennt es nicht? Töchtern und Söhnen wird gerne nach einigen Minuten langweilig – und die Beschäftigungsmöglichkeiten sind dann meist begrenzt. Das soll sich nun ändern.

 

Am 12. Januar soll ein Indoor-Spielplatz mit Elterncafé mitten in der Innenstadt eröffnen – an der Schulstraße 11 bis 17, zwischen Königstraße und Marktplatz. Wer nun gleich abwinkt, weil sich beim Wort Indoor-Spielplatz schon die Nackenhaare aufstellen, wird etwas verpassen. Hier soll ein Ort entstehen, ohne Plastikbälle-Bad, Tiefkühlpizza und Käsfuß-Geruch.

Christian Wilhelm und Andreas Burz wollen an der Schulstraße etwas Besonderes schaffen, etwas Nachhaltiges – etwas, das Kindern, Eltern, Einzelhändlern und der Stadt guttut. „So ein Projekt machst du nicht, um Geld zu verdienen“, betonen beide. Wilhelm und Burz kennen sich seit der 4. Klasse. Sie sind Freunde und haben Kinder fast im gleichen Alter. Als sie im vergangenen Winter gemeinsam mit den Familien unterwegs waren, mussten sie schnell feststellen, dass es schwierig ist, in der Innenstadt eine Location zu finden, in der man gemütlich mit Kindern Zeit verbringen kann.

Im Februar 2024 entstand dann die Idee, einfach selbst einen Platz zu schaffen, der all das bietet, was man sich für seine Kinder und die eigene Entspannung wünscht. Über die städtische Wirtschaftsförderung fand man die Immobilie, am 15. August wurde der Bauantrag eingereicht. So ganz reibungslos ging das Genehmigungsverfahren nicht über die Bühne, aber nun freut sich auch Oberbürgermeister Frank Nopper, dass es klappt: „Es ist großartig, dass dieser Indoor-Spielplatz in eine ganz zentrale Lage der Stuttgarter Innenstadt kommt. Er ist eine Bereicherung und passt ganz hervorragend zu unserem Anspruch als kinder- und familienfreundliche Stadt.“

Thema des Indoorspielplatzes: Wald in der Stadt

Auch Christian Wilhelm und Andreas Burz sind jede Menge Steine vom Herzen gefallen, als es endlich losgehen konnte. Beide Familien sind ins Risiko gegangen. „Alles, was wir haben, steckt hier drin“, betonen die Jugendfreunde. Aber sie glauben fest daran, dass alles funktioniert. Ihre Jobs haben beide auf jeden Fall behalten, und das soll auch so bleiben. Wilhelm ist Jurist bei einem großen Stuttgarter Autobauer. Burz gehört eine Filmproduktion.

Sie leben ihren Traum. Wenn man mit den beiden durch die Räumlichkeiten an der Schulstraße geht, spürt man, wie viel Herzblut in diesem Projekt steckt. Mit Liebe zum Detail ist jeder Winkel gestaltet und verplant. Das Thema: Wald in der Stadt.

An der Murmelbahn wird schon kräftig geprobt. Foto: privat/z

Im Eingangsbereich wird der Check-in in einem Eichhörnchenkobel stattfinden. Danach erstreckt sich auf 500 Quadratmetern der Kleinkindbereich für Mädchen und Buben im Alter bis drei Jahre. Unter anderem wird es ein Tunnelsystem zum Krabbeln geben, eine Murmelbahn, zwei Kreativpilze an deren Stielenden man basteln und malen kann. Es wird die Möglichkeit geben, Stapelsteine auszuprobieren, zu rutschen und auf Waldwegen mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Die Kinder können sich autark bewegen oder mit den Eltern gemeinsam auf einer Wiese sitzen beziehungsweise den Wald erkunden.

Im Erdgeschoss wird auch das Elterncafé seinen Platz bekommen. Für frisch zubereitetes Essen und Trinken ist dort gesorgt, genauso wie für WLAN, damit auch der Laptop zum Arbeiten ausgepackt werden kann – mit Blick auf die Schulstraße und aktuell noch die Baustelle am Benko-Loch.

Mütter und Väter zahlen keinen Eintritt

Eine Etage darüber warten noch einmal 500 Quadratmeter für Kinder bis etwa neun Jahre. Auch hier geht es um den Wald – mit Spinnennetz, Bärenparadies und einer großen Lichtung, auf der auch Veranstaltungen stattfinden sollen, wie Zaubershows oder Plätzchen-Back-Events. Auf diesem Stockwerk wird eher geklettert und nicht gesprungen.

Und was soll das alles kosten? Wie hoch der Eintritt ab dem Eröffnungstag sein wird, ist abschließend noch nicht ganz geklärt. Aber die Preise sollen auf jeden Fall moderat sein. Und: Erwachsene bezahlen nichts. Sie werden aber auch nur reingelassen, wenn sie ein Kind dabei haben.

Zudem ist geplant, auch in naher Zukunft eine Kinderbetreuung anzubieten. Eine voll ausgebildete Erzieherin und eine pädagogische Fachkraft sollen sich um bis zu zehn Mädchen und Buben kümmern. Aktuell ist man noch auf der Suche nach Personal.

Weitere Themen

Schulstraße Stuttgart: Langeweile ade: Zwei Väter wagen alles mit ihrem Indoor-Spielplatz in der City

Schulstraße Stuttgart Langeweile ade: Zwei Väter wagen alles mit ihrem Indoor-Spielplatz in der City

Die Suche nach einem entspannten Ort für Eltern und Kinder in Stuttgarts Innenstadt hat ein Ende! Ab Januar eröffnet ein Indoor-Spielplatz, der ohne Plastikbällebad auskommt.
Von Torsten Ströbele
Medizinische Versorgung: Ärztlicher Bereitschaftsdienst über Feiertage durch Bagatellen blockiert

Medizinische Versorgung Ärztlicher Bereitschaftsdienst über Feiertage durch Bagatellen blockiert

Wenn der Hausarzt zu hat, aber kein Notfall vorliegt, wählt man die 116 117. Über die Feiertage war der Dienst jedoch oft durch Bagatell- und Fehlanrufe blockiert.
Von Bettina Hartmann
Notfallsanitäterin aus der Region: Gewalt an Silvester: „Man muss aufpassen, sonst kann es körperlich werden“

Notfallsanitäterin aus der Region Gewalt an Silvester: „Man muss aufpassen, sonst kann es körperlich werden“

Der Jahreswechsel bedeutet für Rettungskräfte und Polizei Dauerstress. Eine Notfallsanitäterin aus der Region erzählt von ihren schlimmsten Erlebnissen.
Von Michael Bosch
Mellow Rush aus Stuttgart: Wie Alkohol, aber ohne Kater?

Mellow Rush aus Stuttgart Wie Alkohol, aber ohne Kater?

Rausch ja, Kater nein. Es gibt immer mehr Getränke auf den Markt, die angeblich wie Alkohol wirken – aber keinen beinhalten. Aus Stuttgart gibt es seit neuestem Mellow Rush.
Von Bettina Hartmann
Jahreswechsel in Stuttgart: Schlossplatz an Silvester abgesperrt: Riesenrad macht um 17 Uhr Schluss

Jahreswechsel in Stuttgart Schlossplatz an Silvester abgesperrt: Riesenrad macht um 17 Uhr Schluss

Besucherzahlen nennt Wiebke Bruch, Chefin des Riesenrads, nicht. Aber so zufrieden ist sie, dass sich die Familie 2026 erneut bewerben will. An Silvester ist bereits um 17 Uhr Schluss.
Von Uwe Bogen
Kirche St. Thomas in Bad Cannstatt: Katholiken beten seit 43.824 Stunden ohne Pause – wie geht das?

Kirche St. Thomas in Bad Cannstatt Katholiken beten seit 43.824 Stunden ohne Pause – wie geht das?

Seit fünf Jahren sitzen 207 Frauen und Männer abwechselnd in der Kapelle von St. Thomas in Bad Cannstatt und bitten um Frieden. Wer macht das – und warum?
Von Lisa Welzhofer
Vorstand des Polizeisportvereins: Mieten für Stuttgarter Sportstätten steigen – „können diese Summe nicht stemmen“

Vorstand des Polizeisportvereins Mieten für Stuttgarter Sportstätten steigen – „können diese Summe nicht stemmen“

Der Sparkurs der Stadt treffe Vereine hart, sagt Andreas Stolz vom Polizeisportverein Stuttgart. Bei einer Fahrt im Riesenrad auf dem Schlossplatz blickt er mit uns auf 2026.
Von Jürgen Bock
Silvester in Stuttgart: Hunderte Hunde-Halter kommen – zwei Flughafenhotels für Vierbeiner ausgebucht

Silvester in Stuttgart Hunderte Hunde-Halter kommen – zwei Flughafenhotels für Vierbeiner ausgebucht

Großer Andrang auf die beiden Mövenpick-Hotels am Flughafen: Für Silvester sind alle Zimmer ausgebucht. Es werden Hunderte Hunde-Halter mit ihren Vierbeinern erwartet.
Von Florian Dürr
Königstraße Stuttgart: Endspurt zum Jahreswechsel – klingeln jetzt endlich die Kassen der Händler?

Königstraße Stuttgart Endspurt zum Jahreswechsel – klingeln jetzt endlich die Kassen der Händler?

Zehntausende strömen zwischen den Jahren in die Stuttgarter Innenstadt. Mit Rabatten und Gutschein-Einlösungen wird die City zum Magneten – ist das der Umschwung für den Handel?
Von Torsten Ströbele und Jan Georg Plavec
Warnung vor Eisflächen: „Lebensgefahr“ – Stadt Stuttgart warnt vor ersten Eisflächen

Warnung vor Eisflächen „Lebensgefahr“ – Stadt Stuttgart warnt vor ersten Eisflächen

Erste Eisbildungen auf Stuttgarter Seen sind kein Freibrief zum Schlittschuhlaufen: Die Stadt warnt vor Lebensgefahr und verbietet das Betreten zugefrorener Gewässer.
Von Lea Krug
Weitere Artikel zu Stuttgart Indoor-Spielplatz Innenstadt
 
 