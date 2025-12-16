 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Kompass-4-Ergebnisse liegen vor – so haben die Viertklässler abgeschnitten

Schulübergang in Baden-Württemberg Kompass-4-Ergebnisse liegen vor – so haben die Viertklässler abgeschnitten

Schulübergang in Baden-Württemberg: Kompass-4-Ergebnisse liegen vor – so haben die Viertklässler abgeschnitten
1
Die vierte Klasse entscheidet über den Wechsel an die weiterführende Schule. Foto: dpa

Jeder vierte Viertklässler erreicht beim überarbeiteten Kompass 4-Test das Leistungsniveau fürs Gymnasium. Wie sehen die Ergebnisse konkret aus?

Politik/Baden-Württemberg : Bärbel Krauß (luß)

Die Kompass 4-Tests, die über den Übergang ans Gymnasium und die übrigen weiterführenden Schulen entscheiden, sind laut den Angaben des Kultusministeriums in diesem Jahr wesentlich ausgewogener ausgefallen als im Vorjahr. Wenn die Übergangszahlen an die Gymnasien als mit Abstand beliebteste weiterführende Schulart im Land stabil bleiben sollen, sind allerdings erneut viele Viertklässler auf eine positive Gesamtwürdigung durch ihre Lehrer angewiesen. Allein das Abschneiden im Kompass-4-Test reicht bei vielen für den Besuch ihrer Wunschschulart nicht.

 

Jeder vierte Viertklässler auf Gymnasialniveau

Laut einer Mitteilung des Kultusministeriums haben in Mathematik 26 Prozent in dem Test, den alle Viertklässler Mitte November absolvieren mussten, ein gymnasiales Leistungsniveau gezeigt; in Deutsch waren es 28 Prozent. In der Gesamtbewertung beider Fächer erreichte jeder vierte Schüler das sogenannte „erweiterte Niveau“. Zum Vergleich: Im Vorjahr rechneten im Kompass 4-Mathematik-Test 86 Prozent der getesteten Viertklässler lediglich auf grundlegende Niveau, was zu einer Empfehlung zum Besuch einer Haupt-, Gemeinschafts- oder Realschule führt.

Unsere Empfehlung für Sie

Kompass 4 in Baden-Württemberg: Neuer Anlauf für fairen Schulübergang der Viertklässler

Kompass 4 in Baden-Württemberg Neuer Anlauf für fairen Schulübergang der Viertklässler

Nach dem Fehlstart im Vorjahr soll Kompass 4 in Baden-Württemberg mit überarbeiteten Aufgaben und flexiblen Abläufen bessere Ergebnisse für Viertklässler liefern.

Die Panne im Mathe-Test führte zu massiver Unzufriedenheit bei Eltern, Lehrkräften und auch bei Kultusministerin Theresa Schopper. Sie ordnete für den aktuellen Prüfungsjahrgang eine Überarbeitung der Tests an.

Überarbeitung der Tests trägt Früchte

Die Konzentration auf eine einfacher Sprache und eine bessere Taktung zwischen der Zahl der Aufgaben und der zur Verfügung stehenden Zeit hat sich offenbar ausgezahlt. Dennoch wechseln auch im Vergleich mit den aktuellen Kompass 4-Ergebnissen wesentlich mehr baden-württembergische Schüler nach der vierten Klasse an ein Gymnasium. Im Schuljahr 2024/2025 waren das 41,8 Prozent. Den vorläufigen Höhepunkt erreichte der Sog ans Gymnasium im Schuljahr 2022/2023 mit genau 45 Prozent.

Schopper: Lehrer-Rückmeldung zählt am meisten

In Mathematik erreichten vierzig Prozent der Viertklässler ein Ergebnis auf mittlerem Niveau, in Deutsch waren es 41 Prozent; über beide Disziplinen hinweg erreichten 43 Prozent der getesteten Viertklässler ein mittleres Leistungsniveau. Ein Ergebnis auf grundlegendem Niveau erzielten 34 Prozent der Schüler in Mathe und 31 Prozent in Deutsch.

Ergebnisse und Rückmeldungen zeigten, „dass die weiterentwickelte Testkonzeption gelungen ist“, teilte Schopper mit. Kompass 4 sei ein geeignet, „eine unabhängige Rückmeldung zum jeweiligen Leistungsstand eines Kindes“ zu vermitteln. Das könne bei der Wahl der weiterführenden Schule helfen, ergänzte Schopper. Allerdings habe weiter die Rückmeldung der Lehrkräfte „die stärkste Aussagekraft“.

Weitere Themen

Schulübergang in Baden-Württemberg: Kompass-4-Ergebnisse liegen vor – so haben die Viertklässler abgeschnitten

Schulübergang in Baden-Württemberg Kompass-4-Ergebnisse liegen vor – so haben die Viertklässler abgeschnitten

Jeder vierte Viertklässler erreicht beim überarbeiteten Kompass 4-Test das Leistungsniveau fürs Gymnasium. Wie sehen die Ergebnisse konkret aus?
Unfall bei Sinsheim: A6 in Richtung Heilbronn nach Sperrung wieder frei

Unfall bei Sinsheim A6 in Richtung Heilbronn nach Sperrung wieder frei

Ein Lastwagen verliert auf der A6 einen Reifen – und sorgt damit für mehrere Unfälle und eine stundenlange Sperrung.
Schwarzwald-Tourismus: Der Filz wird nur halbherzig durchleuchtet

Schwarzwald-Tourismus Der Filz wird nur halbherzig durchleuchtet

Aufträge an die Firma der Freundin, eine untaugliche App, kumpelnde Kontrolleure – im Schwarzwald-Tourismus gäbe es viel zu untersuchen. Geschieht das auch?
Von Andreas Müller
Baden-Württemberg: Staualarm an Weihnachten – auf diesen Autobahnen wird es voll

Baden-Württemberg Staualarm an Weihnachten – auf diesen Autobahnen wird es voll

Staualarm vor Weihnachten: Am Freitag und Samstag drohen weit mehr als 400 Kilometer stockender Verkehr – welche Strecken besonders betroffen sind und wie man dem Stress entgeht.
Aussichten für den Südwesten: Wetter in Baden-Württemberg – wo es neblig bleibt

Aussichten für den Südwesten Wetter in Baden-Württemberg – wo es neblig bleibt

Im Südwesten bleibt das Wetter ein Wechselspiel: Von sonnigen 12 Grad in Südbaden bis zu frostigen Nächten am Bodensee – und der Nebel gibt sich längst nicht überall geschlagen.
Urlaub 2026: Brückentage in BW optimal nutzen

Baden-Württemberg Urlaub für 2026 planen - So nutzt man die Brückentage sinnvoll

Auch nächstes Jahr gibt es wieder viele Möglichkeiten, um Brückentage zu nutzen. So holen Sie das Maximum heraus.
Von Lukas Böhl
Zwei Wölfe tappen in eine Fotofalle: Gibt es bald wieder ein Wolfsrudel im Schwarzwald?

Zwei Wölfe tappen in eine Fotofalle Gibt es bald wieder ein Wolfsrudel im Schwarzwald?

Im Nordschwarzwald tappen zwei Wölfe gemeinsam in eine Fotofalle. Was das für die Rückkehr eines Rudels in Baden-Württemberg bedeuten könnte, erklärt ein Experte.
Erdbeben in Baden-Württemberg: „Eines der erdbebenreichsten Bundesländer“ – so oft bebt die Erde im Südwesten

Erdbeben in Baden-Württemberg „Eines der erdbebenreichsten Bundesländer“ – so oft bebt die Erde im Südwesten

Ein Erdbeben riss kürzlich einige Menschen im Kreis Esslingen aus dem Schlaf. Wie oft es in Baden-Württemberg bebt – und welche Regionen besonders betroffen sind.
Von Michael Bosch
Zahlung an ausländisches Konto: Vorsicht vor gefälschten Strafzetteln in Tübingen

Zahlung an ausländisches Konto Vorsicht vor gefälschten Strafzetteln in Tübingen

Gefälschte Strafzettel in Tübingen sorgen für Verunsicherung. Woran man sie erkennt und warum ein ausländisches Konto stutzig machen sollte.
Polizei sucht: Mit Tempo 100 durch Albbruck – Fußgänger springen zur Seite

Polizei sucht Mit Tempo 100 durch Albbruck – Fußgänger springen zur Seite

Mitten in Albbruck: Ein Auto rast durch die Straßen, Fußgänger springen in letzter Sekunde zur Seite. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Vorfall.
Weitere Artikel zu Grundschule
 
 