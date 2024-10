Die Wege zur Schwabschule wurden im Projekt „Achtung, Schulweg!“ häufig moniert. Wo Eltern die größten Gefahren sehen.

Jan Georg Plavec 17.10.2024 - 16:00 Uhr

Wer zur Schwabschule will, muss oft über große Straßen gehen – oder durch zugeparkte. Kein Wunder bei einer Schule, die mitten in Stuttgart-West liegt, an den Stadtbahngleisen, an Schwab- und Bebelstraße. Bei unserer Aktion „Achtung, Schulweg!“ sind mehr als 40 Hinweise auf Gefahren am Weg zur Schwabschule eingegangen – das sind die viertmeisten von allen Stuttgarter Grundschulen.