Schutz gegen extreme Hitze: Hitzewelle im Südwesten – wir sind erstaunlich unvorbereitet

Baden-Württemberg schwitzt. Bereits am Donnerstag wurden bisherige Temperaturrekorde gerissen, am Wochenende dürfte es nicht viel besser werden. Reihenweise hagelte es in den vergangenen Tagen deswegen Absagen. Die Fußballverbände von Baden und Württemberg sagen Spiele ab. Der Württembergische Tennisverband empfiehlt, sie zumindest zu verlegen – oder Eimer mit Eiswasser bei den Partien bereitzustellen. Stadtläufe – etwa in Ravensburg - werden in Teilen abgesagt. Feste wie das Stuttgarter Kinderfest werden auf den Herbst verschoben – ebenso wie der bundesweite Bevölkerungsschutztag.

Unsere Empfehlung für Sie Hitzewelle im Land Abkühlung via App und Karte Wohin, wenn die Stadt bei über 30 Grad glüht und die Hitze sich in der eigenen Wohnung staut? Einige Städte im Land haben sogenannte „kühle Orte“ ausgezeichnet. Wie man die findet. Es ist die Zeit der Sommerveranstaltungen: Turniere, Feste und private Feiern – Ende Juni, Anfang Juli ist eine beliebte Zeit. Der Abstand zu den nächsten Schulferien ist noch groß genug. Viele Familien jonglieren Termine, fast jedes Wochenende ist voll mit Veranstaltungen. Wenn die Hitze den Veranstaltern nun einen Strich durch die lange und meist aufwändige Planung macht, trifft das vermutlich hunderte, wenn nicht tausende Ehrenamtliche im Land. Doch das kommt, wenn man ehrlich ist, mit Ansage.

Eine Hitzewelle rollt durch den Kessel: Die Stuttgarter sind auf der Suche nach Abkühlung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Neue Hitzerekorde gehören inzwischen zur Normalität

Denn auch wenn diese Zeit früher mal als verlässliche Schönwetterphase galt: In den vergangenen Sommern gab es zu dieser Jahreszeit immer wieder Hitzewellen, die an Grenzwerte gingen. Zugegeben, so heiß wie dieses Jahr, wenn neue Rekorde aufgestellt werden, war es noch nie. Aber auch dieses „noch nie“ dürfte angesichts des Klimawandels zur Normalität werden.

Unsere Empfehlung für Sie Hitze und Trockenheit Wann gibt es Wassernutzungsverbote? Bei den aktuellen Temperaturen hilft nur noch Abkühlung. Doch wie lange können private Pools und Rasensprenger noch mit Trinkwasser betrieben werden?

Es wird Zeit, dass wir uns als Gesellschaft auf diese Klimaveränderung einstellen – auch was die Planung unseres Alltags angeht. Warum Feste, große Sportveranstaltungen und Stadtläufe nicht im Frühjahr oder im Herbst planen, wenn zumindest Extremtemperaturen wie an diesem Wochenende weniger wahrscheinlich sind? Wenn das nicht möglich ist, muss man mit dem Wetter umgehen. So wie man im Herbst mit einem Sturm rechnen muss, der Pläne durchkreuzt, oder im März mit Schneeregen, gilt das nun offensichtlich auch für extreme Hitze im Sommer.

Bei jeder Hitzewelle zeigt sich, dass wir immer noch erstaunlich unvorbereitet auf das sind, was sich da gerade abspielt. Anders ist nicht zu erklären, dass, wer dieser Tage in einem Baumarkt oder Elektromarkt versuchte, einen Ventilator zu besorgen, vielerorts vor leeren Paletten und Regalen stand.

Ideen und Hitzeschutzkonzepte liegen zum Teil schon in der Schublade

Dabei ist es nicht so, als würden sich offizielle Stellen nicht längst mit dem Thema beschäftigen. Einige Städte haben schon vor Jahren begonnen, Hitzeschutzkonzepte und Hitzepläne auf die Beine zu stellen. Das Land fördert solche Klimaanpassungsmaßnahmen inzwischen mit Millionen. Wie diese Ideen wirken, die auf dem Papier manchmal belanglos klingen, kann man dieser Tage am eigenen Leib spüren. Es macht einen Unterschied, ob man bei 35 Grad im Schatten über einen betonierten Platz oder unter Baumschatten geht. In Baden-Württemberg hat das Land größere Städte inzwischen sogar verpflichtet Klimaanpassungskonzepte zu erarbeiten. Die Erkenntnis, dass sich etwas ändert und wir etwas ändern müssen, ist ganz offenbar da.

Aber solche Konzepte braucht es angesichts des Klimawandels für alle Lebensbereiche. Und jeder und jede muss für sich Vorsorge treffen, wie er oder sie mit der Hitze umgehen kann. Damit nicht erst bei der nächsten Hitzewelle diskutiert werden muss, wie darauf zu reagieren ist.