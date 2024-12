Heftige Justizschelte und Kritik an EY

Am Ende eines jeden Jahres rekapituliert die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger die krassesten Verfehlungen am deutschen Kapitalmarkt. Dauerbrenner bleibt Wirecard.

Thomas Magenheim 19.12.2024 - 14:47 Uhr

Der Fall Wirecard ist mehr als ein Wirtschaftskrimi. In London verhandelt ein Gericht gegen eine Zelle bulgarischer Spione im Dienste Russlands, die mutmaßlich vom flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek geführt wurde. In München wurde soeben ein vor zwei Jahren begonnener Strafprozess gegen Ex-Chef Markus Braun und Mitangeklagte bis Ende 2025 verlängert. Dazu kommen Regressansprüche geschädigter Ex-Aktionäre in Milliardenhöhe. Die werden seit kurzem vor dem Bayerischen Obersten Landgericht verhandelt. Für die Kläger sieht es düster aus, glaubt man der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK). „Deutsche Institutionen haben bei der Verhinderung von Wirecard versagt, jetzt droht wieder Versagen bei der juristischen Aufarbeitung“, kritisiert SdK-Rechtsanwalt Marc Liebscher.