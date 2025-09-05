Ein neuer Fall für die Kult-Detektive: In der Fellbacher Schwabenlandhalle gibt es 90 Minuten TKKG live – mit den Originalsprechern.

Die Kult-Detektive von TKKG – Tim, Karl, Klößchen und Gaby – kommen am 6. Februar 2026 nach Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in die Schwabenlandhalle. Im Gepäck: ein brandneues Live-Hörspiel. Fans erleben in „Das verschollene Zepter von Gizeh“ ein spannendes Abenteuer voller Rätsel, Action und Nostalgie – live und hautnah, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.

Mit dabei sind die Originalsprecher Sascha Draeger (Tim), Tobias Diakow (Karl), Manou Lubowski (Klößchen) und Rhea Harder-Vennewald (Gaby). Unterstützt werden sie von dem Erzähler Nic Romm (ebenfalls ein Original) sowie den Nebenrollensprechern Sebastian König und Anika Baumann.

Die Welt von TKKG wird erst durch die Geräusche lebendig

Ein Highlight jeder Live-Inszenierung ist der Geräuschemacher Peter Sandmann. Seit der ersten TKKG-Live-Tour im Jahr 2019 begeistere er das Publikum mit seiner Kunst, Geräusche live und punktgenau zu erzeugen, heißt es in der Mitteilung. Mit beeindruckender Präzision und kreativer Raffinesse lasse er die Welt von TKKG akustisch lebendig werden – vom quietschenden Fahrradreifen bis zum knarrenden Dielenboden. So werde jede Aufführung zu einem mitreißenden Hörspiel-Erlebnis, das alle Sinne anspricht.

Verfasst und inszeniert von TKKG-Autor Martin Hofstetter, verbinde das neue Stück Spannung, Humor und Atmosphäre auf einzigartige Weise. Mit sicherem Gespür für die Charaktere bringt er die vier Detektive erneut auf die große Bühne – in einer Inszenierung, die langjährige Fans ebenso begeistere wie neue Zuhörer und Zuhörerinnen.

Das Ensemble tourt durch 13 deutsche Städte und macht zusätzlich Halt in der Schweiz. Aber worum geht es in dem neuen Stück „Das verschollene Zepter von Gizeh“ eigentlich? Die Profis in Spe reisen nach Ägypten, zu den geheimnisvollen Pyramiden von Gizeh. Dort stoßen sie auf ein uraltes Zepter, das in den falschen Händen ungeahnte Kräfte entfalten könnte. Können TKKG das Rätsel rechtzeitig lösen und das Zepter sichern? Ein Abenteuer voller Spannung, überraschender Wendungen und detektivischem Spürsinn erwarte das Publikum, heißt es in der Ankündigung. Die Magie, die sonst im Wohn- oder Schlafzimmer entstehe, werde nun 90 Minuten lang in großen Konzerthallen spürbar – mitreißend, atmosphärisch und voller Herz.

Tickets für das Live-Hörspiel in Fellbach gibt es auf Eventim und an allen offiziellen Vorverkaufsstellen.