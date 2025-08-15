Der neue Investor hofft, dass der Fellbacher Schwabenlandtower bei der Internationalen Bauausstellung 2027 groß rauskommt. „Die Architektur ist klasse“, sagt Joachim Ebner.
15.08.2025 - 13:45 Uhr
Macher zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie eine Vision haben – und diese möglichst auch zielstrebig umsetzen wollen. So ein Macher ist der aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) stammende Immobilienexperte Joachim Heinz Ebner. Für sein neuestes Projekt, den Schwabenlandtower, formuliert er jetzt diese Vorstellung: Der Wohnturm könnte doch bei der Internationalen Bauausstellung 2027 in der Stadtregion Stuttgart eine große Rolle spielen. Denn Ebner ist überzeugt: „Der Tower wäre ein echtes Leuchtturmprojekt.“