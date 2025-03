Alvar und Alizée ziehen auch in diesem Jahr auf 107 Meter Höhe ihre flauschig-weichen Küken auf – von Naturfreunden aus der ganzen Republik per Live-Kamera im Internet verfolgt.

Sascha Schmierer 06.03.2025 - 13:41 Uhr

Wenn man so will, dann sind die seit Jahren auf dem Dach des Fellbacher Schwabenlandtowers brütenden Wanderfalken zuverlässiger als jede Wettervorhersage. Denn dass der Frühling in den Startlöchern steht, haben die stets um die Nachwuchsarbeit bemühten Raubvögel schon bemerkt, als das Thermometer noch nicht in von Sonnenstrahlen verwöhnte Regionen geklettert war.