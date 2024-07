Der Absatz des vollelektrischen Supersportwagens Taycan schwächelt. Nun zieht Porsche die Konsequenz und stellt die Produktion auf den Einschicht-Betrieb um. Was das für die Beschäftigten bedeutet.

Klaus Köster 20.07.2024 - 08:00 Uhr

Der Stuttgarter Autohersteller Porsche reagiert mit einer veränderten Organisation der Produktion auf den schwachen Absatz des Elektro-Supersportwagens Taycan. Nach Informationen unserer Zeitung haben sich Unternehmensleitung und Betriebsrat darauf verständigt, das in Zuffenhausen gebaute Modell nur noch in einer Schicht pro Tag zu fertigen. Demnach soll die neue Organisation nach dem Betriebsurlaub in Kraft treten, der vom 29. Juli bis 20. August dauert.