Schwäbischer Wald: Die Waldbahn fährt nach zweijähriger Zwangspause wieder

Thomas Stauß und Florian Windschüttl aus Schwäbisch Gmünd warteten mit vielen anderen Eisenbahnfans am schmucklosen Bahnhof in Welzheim auf die Ankunft der Schwäbischen Waldbahn. „Ich habe die Waldbahn daheim als Modell im Regal stehen, jetzt will ich wieder einmal das Original sehen und echten Dampf riechen“, sagte Stauß. Darauf mussten Eisenbahnromantiker zwischen Schorndorf und Welzheim schließlich lange warten. Nach einer zweijährigen Zwangspause nahm die Schwäbische Waldbahn erst am Freitag wieder Fahrt auf ihrer Stammstrecke auf.

Das verheerende Unwetter mit Starkregen und Überschwemmungen im Juni vor zwei Jahren hatte zu Hangrutschen und Unterspülungen auf der idyllischen Bergstrecke geführt. Seitdem ruhte der nostalgische Zugbetrieb. Dass die Schwäbische Waldbahn jetzt wieder Fahrt aufgenommen hat, ist dem ehrenamtlichen Einsatz der Mitgliedern des Fördervereins Welzheimer Bahn bei den aufwendigen Aufräumarbeiten zu verdanken, sowie der Unterstützung von Fachfirmen, die Gleisbettungen saniert und Stützmauern instandgesetzt haben.

Etwa eine Stunde dauert die Fahrt von Schorndorf nach Welzheim

Unter dem Motto „Mit Volldampf voraus“ startete die offizielle Eröffnungsfahrt der Schwäbischen Waldbahn am 1. Mai mit einem bis auf den letzten Platz besetzten Zug. Eine Diesellokomotive startete um 9.20 Uhr in Stuttgart, um 10.30 Uhr wurde die Fahrt vom Schorndorfer Bahnhof aus mit der Dampflok fortgesetzt. Und mit jedem Kilometer, den der historische Zug zwischen der Daimlerstadt und der Römerstadt am Limes zurücklegte, kehrte ein Stück Heimat in den Schwäbischen Wald zurück.

Das Interesse entlang der Strecke und an jeder der insgesamt acht Haltestellen auf der rund einstündigen Fahrt zwischen Schorndorf und Welzheim war riesig. Überall wurde die Schwäbische Waldbahn freudig erwartet und mit viel Winken begrüßt. Auch in Breitenfürst, zwei Stationen vor dem Bahnhof Welzheim, begannen die Augen zahlreicher Eisenbahnromantikerinnen und -romantiker schon zu leuchten, als, lange bevor die Dampflok mit viel Getöse um die Kurve tuckerte, das laute Tuten der Dampfpfeife durch den Schwäbischen Wald ertönte.

Unsere Empfehlung für Sie Waldbahn in Welzheim Volldampf für die Waldbahn: Arbeiten für den Neustart laufen Nach den Hochwasserschäden werden aktuell an der Strecke der Schwäbischen Waldbahn die Hangrutschungen gesichert. Im Mai sollen die Züge wieder fahren.

Die Waldbahn kam pünktlich in Breitenfürst an und verließ den Halt planmäßig um 11.19 Uhr. Elf Minuten später sollte der Zug im Bahnhof Welzheim einfahren, wo Thomas Stauß und Florian Windschüttl und viele andere warteten, um die Rückkehr der Schwäbischen Waldbahn mitzuerleben und mit Handykameras festzuhalten. Doch ausgerechnet bei der Premierenfahrt war die Schwäbische Waldbahn unpünktlich. „Das ist ja wie bei der DB heute“, sagte Wind-schüttl grinsend mit Blick auf die Uhr. Er ist in mehreren Vereinen Mitglied, so in der Schorndorfer Gruppe der Stuttgart Modelrailroaders, im Modelleisenbahnclub Leonberg und bei den Eisenbahnfreunden Aalen.

Die Gründe für die mehr als 15-minütige Verspätung waren jedoch nicht technischer, sondern menschlicher Natur. Ziemlich viele Passagiere seien an der vorletzten Haltestelle Tannwald ausgestiegen und direkt in den Biergarten gegangen, erzählte Markus Paul aus Schorndorf-Weiler. Das dauerte deshalb eine gewisse Zeit. Der Modelleisenbahner war mit seiner Gattin und Tochter, dem Schwiegersohn sowie zwei Enkeln bis zur Endhaltestelle am Welzheimer Bahnhof an Bord der Waldbahn geblieben. Der ältere der beiden, der zweieinhalbjährige Lio, habe während der ganzen Fahrt den Kopf aus dem Fenster gestreckt, verriet der Opa. „Er ist ein großer Zugfan und spielt am liebsten mit seiner großen Holzbahn, die vom Kinderzimmer über den Flur bis zur Toilette fährt.“

Die neue Schwäbische Waldfee ist eingesetzt

In Welzheim gab es am Wochenende nicht nur Nostalgie auf Schienen, sondern auch Abenteuer zu erleben – die Feldbahn, die im Archäologischen Park Ostkastell aufgebaut war, war noch viel größer als Lios heimische Holzbahn. Und dies war nur eine von vielen Attraktionen, die beim Naturerlebnisfest auf kleine Entdecker wartete. Die Mädchen und Jungen mörserten Kräutersalz, bastelten Waldtrommeln, stiefelten durch den Bach, buddelten im Sandberg oder versuchten sich an der Tannenzapfenschleuder.

Natürlich waren auch die Römer in Welzheim dabei. Es gab einen kleinen römischen Markt und eine römische Schule mit dem Limes-Cicerone Marcus Schaaf als Lehrer. Legionäre der Limeslegion Numerus Brittonum, einer Abteilung des Historischen Vereins Welzheim, patrouillierten den ganzen Tag über das Gelände. Sie geleiteten auch Ida Nerrlich aus Allmersbach im Tal, die neue Schwäbische Waldfee, zu ihrer offiziellen und feierlichen Einsetzung.