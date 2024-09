Auf schwarzen Armaturen fallen Verschmutzungen wie Kalk, Zahnpasta und Co schneller auf. Aber wie sollte man die Armaturen reinigen und wie empfindlich sind diese überhaupt?

Ob glänzend oder matt – schwarze Armaturen sind in vielen Küchen und Bädern schön anzuschauen. Beim Thema Reinigung fragt man sich allerdings schnell, worauf man achten sollte, wenn man lange etwas von den Armaturen haben möchte.

Wie reinigt man schwarze Armaturen?

Bei der Reinigung von schwarzen Armaturen kommt es vor allem auf die Beschichtung an. Bei der Vielzahl an Herstellern auf dem Markt können die Unterschiede in der Beschichtungsqualität daher recht groß sein. Zusammensetzung sowie die verwendete Technik zur Beschichtung sind maßgeblich für die Lebensdauer einer Beschichtung von schwarzen Armaturen. Anders als zum Beispiel Edelstahloberflächen sind schwarze Armaturen nicht immer von Natur aus kratzfest. Damit die Oberfläche nicht durch Verschmutzungen und eine falsche Pflege angegriffen wird, sollte bei der Reinigung auf folgende Dinge geachtet werden:

1. Pflegehinweise des Herstellers

Falls vorhanden, sollten die Pflegehinweise des Herstellers beachtet werden. Denn auch wenn zum Beispiel Edelstahlarmaturen mit Scheuermilch bearbeitet werden können, ist das bei schwarzen Armaturen nicht immer eine gute Idee.

2. Verdünnte Essigessenz bzw. Essigreiniger ist die sichere Wahl

Schwarze Armaturen sollten im Zweifel immer schonend gereinigt werden. Wenn vom Hersteller nicht anders empfohlen, sind Essigessenz und Essigreiniger mit Wasser verdünnt hier die ideale Wahl. Nutzen Sie für einen guten Wirkungsgrad besser warmes statt kaltes Wasser mit Ihrem Essigreiniger. Bei regelmäßiger Anwendung haben Kalkflecken und andere Verschmutzungen keine Chance. Alternativ kann auch Zitronensäure verwendet werden.

3. Weiche Schwammseite nutzen

Sind Beschichtungen von schwarzen Armaturen von schlechter Qualität, können auch Reinigungsutensilien aus vermeintlich weichem Material die Oberfläche angreifen. Unter Umständen kann das sogar bei dem einen oder anderen Mikrofasertuch der Fall sein (1). Nutzen Sie zur Reinigung von schwarzen Armaturen am besten die weiche Seite eines handelsüblichen Schwammes.

4. Nach der Reinigung klarspülen und abtrocknen

Sind alle Flecken gelöst, sollten die Oberflächen kurz mit klarem Wasser gespült und anschließend mit einem Geschirrhandtuch (Baumwolle) abgetrocknet werden. So kann der gerade gelöste Kalk nicht wieder in der schwarzen Armatur eintrocknen.

Wie oft sollten schwarze Armaturen gereinigt werden?

Egal, ob schwatz-glänzende oder schwarz-matte Armaturen – eine regelmäßige Reinigung hilft, damit Verschmutzungen gar nicht erst hartnäckig werden. Empfohlen wird die Reinigung von Waschbecken und Armaturen in einem wöchentlichen Rhythmus (2).