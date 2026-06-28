Bei landwirtschaftlichen Arbeiten stürzt ein 16-Jähriger von einer Plattform und stirbt. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.

red/dpa/lsw 28.06.2026 - 11:28 Uhr

Ein Jugendlicher ist bei landwirtschaftlichen Arbeiten in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) von einer Plattform gestürzt und tödlich verletzt worden. Der 16-Jährige arbeitete nach aktuellen Ermittlungen zusammen mit einem 48 Jahre alten Mann mit einem Teleskoplader auf einem landwirtschaftlichen Anwesen, wie die Polizei mitteilte.