Ein Mann steigt aus seinem Lastwagen aus und wird von einem Pkw angefahren. Die Kappstraße ist gesperrt.

Eddie Langner 22.06.2026 - 15:30 Uhr

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagnachmittag gegen 14.33 Uhr in Herrenberg (Landkreis Böblingen) aus seinem Lastwagen ausgestiegen und auf der Fahrbahn von einem Auto angefahren worden. Er wurde dabei nach ersten Polizeiangaben schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Kappstraße zwischen der B27 und der A81 ist wegen der Unfallaufnahme gesperrt.