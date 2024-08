Zu einem Küchenbrand ist es am Montagabend in einer Wohnung in Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg gekommen. Die Feuerwehr konnte die Bewohnerin retten und das Feuer unter Kontrolle bringen.

nse 13.08.2024 - 11:02 Uhr

