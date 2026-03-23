Ein echter Hai bekommt einen Plüsch-Hai-Paten: Das Fildorado hat jetzt für ein besonderes Tier die Patenschaft übernommen – was steckt dahinter?

Wer schon mal im Fildorado war, weiß genau: Das Maskottchen des Erlebnisbades ist der blaue Juch-hai. Der hat neben dem Rettungsring auch eine Badekappe dabei, und wandert gerne mal bei besonderen Anlässen durchs Bad, etwa bei Ferienprogrammen oder Kinder-Events. Als Kuscheltier, auf dem Handtuch abgebildet oder auf Wasserbällen und Trinkbechern kann man ihn im Fildorado für zuhause kaufen.

Der Juch-hai ist jetzt der offizielle Pate für einen kleingefleckten Katzenhai in der Wilhelma Stuttgart – von Hai zu Hai sozusagen. „Mit der fünfjährigen Patenschaft engagiert sich das Fildorado gemeinsam mit seinem beliebten Maskottchen für den Schutz des Lebensraums Wasser und die Sensibilisierung für Meerestiere“, heißt es dazu vom Fildorado.

Die Patenschaft ist auf fünf Jahre angelegt

Zur offiziellen Urkundenübergabe sind Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub und der Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider mit dem Juch-hai in die Wilhelma gekommen, um dort die Urkunde von Wilhelma-Chef Thomas Kölpin entgegenzunehmen. „Patenschaften helfen uns nicht nur dabei, Projekte in der Wilhelma umzusetzen, die unseren Tieren und Pflanzen zugutekommen. Sie haben auch eine Symbolwirkung und werben damit für den Artenschutz. Es freut uns besonders, wenn solche Initiativen – wie im Fall vom Juch-hai – auch Kinder und Familien für die faszinierende Welt der Meere begeistern“, so Kölpin dazu.

Von links: OB Christoph Traub, Juch-hai, Thomas Kölpin, Felix Schneider Foto: Fildorado

Auch Oberbürgermeister Christoph Traub unterstützt die Patenschaft: „Das Fildorado ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Familien in unserer Stadt. Dass sich das Bad nun auch über sein Maskottchen für den Schutz von Meerestieren engagiert, ist ein schönes Zeichen für Verantwortung und regionale Verbundenheit.“

Felix Schneider betont, wie wichtig das Fildorado Nachhaltigkeit und Umweltbildung nehme. „Gerade Kinder sollen auf spielerische Weise für den Wert intakter Wasserlebensräume sensibilisiert werden – und Juch-hai ist dafür der ideale Botschafter.“