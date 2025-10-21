Die Stadt Korntal-Münchingen hat erste Schritte festgezurrt, um das Münchinger Freizeitbad zu erhalten. Denn das Bad ist nicht nur alt – sondern auch ausgezeichnet.
Die Stadt Korntal-Münchingen hält am Freizeitbad Münchingen fest. Obwohl es ihr jedes Jahr ein Minus von rund 900 000 Euro beschert und stark sanierungsbedürftig ist. Am Defizit lässt sich wenig ändern, am maroden Zustand dagegen schon, vielmehr: Die Stadt muss rasch handeln, denn sonst droht schlimmstenfalls eine Schließung des mehr als 50 Jahre alten Freizeitbads von heute auf morgen. Und zwar über viele Monate.