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  6. Fünfmal Gold bei den Jugend-Landesmeisterschaften

Schwimmen beim VfL Sindelfingen Fünfmal Gold bei den Jugend-Landesmeisterschaften

Schwimmen beim VfL Sindelfingen: Fünfmal Gold bei den Jugend-Landesmeisterschaften
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Das VfL-Team bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Foto: VfL

Die Nachwuchsschwimmer des VfL Sindelfingen haben bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heidelberg mit einigen Podestplätzen für Aufsehen gesorgt.

Die Nachwuchsschwimmer des VfL Sindelfingen überzeugten bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heidelberg mit zahlreichen Titeln, Podestplätzen und persönlichen Bestzeiten in verschiedenen Altersklassen.

 

Besonders erfolgreich schnitt Lia Berner ab, die sich über 100 Meter Freistil in ihrem Jahrgang Gold sicherte und sich zudem für das offene Finale qualifizierte. Dort behauptete sie sich gegen die ältere Konkurrenz und wurde Fünfte. Ebenfalls Meister wurden Felix Strumpf über 50 und 100 Meter Brust sowie Moritz Odenwald über 200 Meter Brust.

Viele Podestplätze für Schwimmer des VfL Sindelfingen

Für ein besonderes Highlight sorgte die 4 x 100-Meter-Lagenstaffel mit Gianluca Giuliano, Felix Stumpf, Maciej Starasotnikau und Ilija Maric. Das Quartett schwamm in einem packenden Rennen auf Platz eins.

Anne Victoria Kufleitner, Felix Stumpf, Gianluca Giuliano, Maciej Starasotnikau, Nicolai Miller, Moritz Odenwald und Steven Phung schwammen zusätzlich aufs Podest. Lisa Margarete Kufleitner, Felix Illeson, Julian Schweizer, Evelyn Song, Emilia Depner, Noa Ivan Glavas uns Isaac Sela trugen mit engagierten Leistungen und persönlichen Bestzeiten zum gelungenen Gesamtergebnis des Teams bei.

Cheftrainer des VfL Sindelfingen zeigt sich zufrieden

Cheftrainer Simon Kunz war beeindruckt vom Zusammenhalt und Kampfgeist seiner Schützlinge. „Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass sich die intensive Trainingsarbeit auszahlt“, nickte er. „Wir konnten viele persönliche Bestzeiten erzielen und bereits einige Qualifikationen für die DM einfahren.“

Vom 22. bis 24. Mai stehen aber erst mal die süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart an, bei denen die Athleten weitere Chancen nutzen können, sich für die nationalen Titelkämpfe in Berlin zu qualifizieren.

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