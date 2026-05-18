Schwimmen beim VfL Sindelfingen Fünfmal Gold bei den Jugend-Landesmeisterschaften
Die Nachwuchsschwimmer des VfL Sindelfingen haben bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heidelberg mit einigen Podestplätzen für Aufsehen gesorgt.
Die Nachwuchsschwimmer des VfL Sindelfingen haben bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heidelberg mit einigen Podestplätzen für Aufsehen gesorgt.
Die Nachwuchsschwimmer des VfL Sindelfingen überzeugten bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Heidelberg mit zahlreichen Titeln, Podestplätzen und persönlichen Bestzeiten in verschiedenen Altersklassen.