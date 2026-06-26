Schwimmen in Stuttgart: Es wird heißer und heißer – und trotzdem müssen Bäder zumachen?

In Zuffenhausen, Botnang und in Bad Cannstatt genießen sie ihre Bäder. Was gibt es besseres bei diesem Wetter, als im Wasser zu schwimmen oder herumzutoben. Doch wie lange ist das noch möglich? Vielleicht nur noch dieses Jahr? Diese Sorge treibt seit Monaten die Vorsitzenden des MTV Stuttgart, des SV Cannstatt, des SSV Zuffenhausen und des ASV Botnang um. Ihre Bäder müssen geschlossen werden, wenn die Stadt ihre Absicht beibehält und die Zuschüsse deckelt.

Alle hatten sie ihre Gespräche mit dem Sportamt, einzeln, Verein für Verein. Demnächst steht nun eine große Runde mit dem Sportamt und den Stadträten des Sportausschusses an, bei der um eine Lösung gerungen wird, oder eben das Aus verkündet werden muss. Vorher haben sich die Vertreter des Quartetts noch einmal Zeit genommen, um zu erläutern, was sie bereits alles versucht haben, welche Möglichkeiten sie sehen und ob eine Fortbestand aller Bäder über dieses Jahr hinaus möglich ist.

Einer der Ehrenamtlichen, die das Bad des ASV Botnang in Schuss halten: Richard Zimmermann Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Zur Erinnerung: Die vier Bäder bekamen bisher von der Stadt 80 Prozent ihrer Betriebskosten ersetzt. Diese waren über die Jahre hinweg auf zuletzt 1,65 Millionen Euro gestiegen. Die Zuschüsse der Stadt betrugen im Jahr 2010 noch 670 000 Euro, 2025 waren es schon 1,32 Millionen Euro, für 2026 werden 1,44 Millionen Euro vorhergesagt. Die Personalkosten tragen dazu 45 Prozent bei, die Energie und Reinigungskosten 36 Prozent, der Rest sind Wartungen und Sonstiges. Nun haben die Stadträte für den Haushalt des Jahres 2026 beschlossen, die 80 Prozent weiter zu bezahlen. Aber für 2027 ist der Zuschuss auf 730 000 Euro gedeckelt. Denn die Stadt muss sparen. Der Sport-Etat wurde gekürzt, Sportamtsleiterin Daniela Klein sagt: „Ohne zusätzliche Haushaltsmittel oder Einsparungen in anderen Bereichen der Sportförderung kann der steigende Finanzbedarf nicht vollständig gedeckt werden.“

Nun ist guter Rat teuer. Wie könnte es weitergehen? Dir Stadträte waren dieser Tage in den Bädern unterwegs. Nicht zum Vergnügen. Der Sportkreis als Interessenvertreter der Vereine hat sie herumgeführt. Um zu zeigen, wie wichtig die Bäder sind. Zum Erholen, aber auch als sozialer Treffpunkt. Und um zu zeigen, was es bedeutet, wenn „nur“ 80 Prozent der Betriebskosten von der Stadt bezahlt werden. Anders als bei den städtischen Bädern, da werden 100 Prozent der Kosten übernommen. Das bedeutet, 20 Prozent tragen die Vereine, also das Ehrenamt, über unentgeltliche Arbeit und Mitgliedsbeiträge.

Unsere Empfehlung für Sie Schwimmen in Stuttgart Welche Bäder müssen schließen? Im Juli fällt die Entscheidung Nun wird gerechnet und geredet. Vier Vereine kämpfen um ihre Bäder und hoffen immer noch auf Hilfe der Stadt und des Gemeinderats.

Diese 20 Prozent reichen nicht mehr. Das berichten alle Vereinsvertreter von ihren Terminen mit dem Sportamt. Der Beitrag der Vereine muss sich erhöhen, das ist die Forderung. Kosten runter, Einnahmen rauf! Der soziale Auftrag muss hintenan stehen, die Eintritte und die Beiträge sollen sich erhöhen, in Bereiche der Dauerkarten in den städtischen Bädern. Da will man eine Angleichung. Anderswo lässt die auf sich warten. Das Schulverwaltungsamt zahlt für Schwimmstunden der Schulen in den vereinseigenen Bädern weniger als in den städtischen Bädern.

Mitgliedsbeiträge erhöht

Im Mombach-Bad des SV Cannstatt etwa üben jede Woche 16 Klassen aus elf Schulen schwimmen. Und über 200 Schwimmkurse beherbergen sie im Jahr. Man kann sich leicht ausmalen, was es bedeutet, wenn dieses Bad schließen müsste. Schon jetzt können nur 50 Prozent aller Grundschüler sicher schwimmen. In Nordrhein-Westfalen verlangen erste Bäder mittlerweile, dass Kinder von Erwachsenen begleitet werden oder sie das Seepferdchen vorweisen müssen.

Alle strecken sich an die Decke. Der SV Cannstatt hat nochmals die Beiträge erhöht, von 210 auf 240 Euro im Jahr für Erwachsene., erläutert Geschäftsführerin Sonja Carle. „Denn allen ist klar, dass wir einen Teil des Defizits selbst tragen müssen“, wie es MTV-Präsident Nico Helwerth sagt. Dafür haben sowohl Martin Brodbeck in Botnang, als Helwerth und Peter Kolb beim MTV und Sven Metzler und Reinhold Krause beim SSV Zuffenhausen sowie Carle und Alex Scholz in Cannstatt so wie viele andere die letzten Monate jede freie Minute geopfert und jeden Stein umgedreht.

Tatsächlich haben sie eine Herkulesaufgabe gemeistert und so wie es derzeit aussieht, den nötigen Zuschussbedarf auf unter eine Million Euro gedrückt. Das heißt für 2027 müsste die Stadt knapp 300.000 Euro drauflegen. Wobei der einzelne Bedarf je nach Struktur des Vereins und des Bades in unterschiedlicher Höhe ist, man kann die eine Million nicht einfach vierteln.

Sind nun die Bäder gerettet?

Und so bleibt es eine Entscheidung jedes Vereins, wie er künftig damit umgeht. Der SV Cannstatt und der SSV Zuffenhausen wären ohne ihre Bäder in ihrer Existenz gefährdet. Andersherum machen der MTV und der ASV klar: Der Betrieb des Bades darf nicht die Existenz des Vereines gefährden. „Bevor das passiert, schließen wir das Bad!“, sagt Brodbeck. „Auch für uns gibt es eine Grenze, bei der wir das Bad nicht mehr über die anderen Abteilungen querfinanzieren können“, sagt Helwerth

Ob ihre Mühen von den Stadträten gewürdigt werden? Für 2027 scheint eine Lösung möglich. Und danach? Die Vereinsvertreter machen klar, dass eine Lösung für die Zukunft her muss. Und man nicht bei jedem Doppelhaushalt neu rechnen und kalkulieren könne. Das ist die große Frage: Was sind der Stadt die Bäder wert? Vielleicht hilft ein Gedankenspiel. Man stelle sich vor, an diesem Wochenende würden die vier Bäder die Tore zu lassen. Und die nach Wasser lechzenden Stuttgarter würden in die fünf städtischen Freibäder strömen. Ob sich da noch ein Plätzchen für jeden findet? Aber so eng und drückend könnte die Zukunft aussehen, ohne vereinseigene Bäder.