Schwimmen in Stuttgart Es wird heißer und heißer – und trotzdem müssen Bäder zumachen?
Vier Bäder schließen? Was angesichts der Hitze absurd scheint, kann immer noch passieren. Die Stadt spart, das Geld reicht nicht mehr. Gibt es eine Lösung?
Vier Bäder schließen? Was angesichts der Hitze absurd scheint, kann immer noch passieren. Die Stadt spart, das Geld reicht nicht mehr. Gibt es eine Lösung?
In Zuffenhausen, Botnang und in Bad Cannstatt genießen sie ihre Bäder. Was gibt es besseres bei diesem Wetter, als im Wasser zu schwimmen oder herumzutoben. Doch wie lange ist das noch möglich? Vielleicht nur noch dieses Jahr? Diese Sorge treibt seit Monaten die Vorsitzenden des MTV Stuttgart, des SV Cannstatt, des SSV Zuffenhausen und des ASV Botnang um. Ihre Bäder müssen geschlossen werden, wenn die Stadt ihre Absicht beibehält und die Zuschüsse deckelt.