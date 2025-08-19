Die neugegründeten Vereine zur Erhaltung der Freibäder in Beutelsbach und Strümpfelbach müssen liefern. Sonst bleiben dort die Becken leer zugunsten eines Kombibads in Endersbach.
19.08.2025 - 13:43 Uhr
Das Angebot des Weinstädter Oberbürgermeisters Michael Scharmann steht: Sollen die Freibäder in Beutelsbach und Strümpfelbach erhalten bleiben, müssen bis Mitte September Konzepte für ihren Weiterbetrieb unter Vereinsregie vorgelegt werden, die langfristig angelegt sind und den städtischen Haushalt auf Dauer nicht mehr belasten wie es bei einem zentralen Freibad-Neubau im Stadtteil Endersbach der Fall wäre. Einen solchen hat die Verwaltung mit den Stadtwerken Weinstadt geplant.