Der Beratungsriese EY profitierte in der Corona-Pandemie besonders. Ein genauerer Blick zeigt, wie viel Einfluss das Unternehmen aus Stuttgart auf die Staatsfinanzen hatte.
02.06.2026 - 17:41 Uhr
Sechs Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie erinnern sich viele nur noch vage an Maskenknappheit und die chaotische Maskenbeschaffung. Was nur wenige wissen: Ein Unternehmen, das von der unübersichtlichen Lage und Überforderung des Bundes damals wirtschaftlich besonders profitierte, ist EY – eine der vier größten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften der Welt mit Hauptsitz in Stuttgart.