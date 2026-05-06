Ein Mann von der „Hondius“, der bereits Ende April in die Schweiz zurückkehrte, ist positiv auf das Andenvirus getestet worden. Die Gefahr für die Bevölkerung soll aber gering sein.
06.05.2026 - 14:17 Uhr
Ein Passagier des Kreuzfahrtschiffs „Hondius“ ist nach seiner Rückkehr in die Schweiz positiv auf das Hantavirus getestet worden. Er wird derzeit im Universitätsspital Zürich behandelt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Der Patient sei zusammen mit seiner Ehefrau Ende April von seiner Reise nach Südamerika zurückgekehrt.