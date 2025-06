Unbekannte haben in Gablenberg und an der Gänsheide zahlreiche Fassaden verschandelt. Ihr Motiv: eine Sicherheitsnadel. Der Schaden ist hoch, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Sebastian Steegmüller 03.06.2025 - 11:39 Uhr

Schmierereien gehören in Großstädten mittlerweile zum ärgerlichen Alltag. Auch in Stuttgart findet man sie quasi an jeder Ecke. Unbekannte haben es in Gablenberg und an der Gänsheide in den vergangenen Wochen aber übertrieben. So sehr, dass die Polizei die Ermittlungen aufgenommen hat und nach Zeugen sucht.