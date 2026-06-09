Seltener Nachwuchs in Stuttgart Drei Baby-Schraubenziegen erobern die Wilhelma
Freude über mehrere Nachkommen bei einer bedrohten Tierart: In der Stuttgarter Wilhelma sind drei Schraubenzicklein geboren worden.
Freude über mehrere Nachkommen bei einer bedrohten Tierart: In der Stuttgarter Wilhelma sind drei Schraubenzicklein geboren worden.
In der Wilhelma hat es Ende Mai und Anfang Juni Nachwuchs bei der seltenen Wildziegenart, der Markhoren, gegeben. Wie der Stuttgarter Zoo mitteilt, sind ein Weibchen und zwei kleine Böcke auf der Gebirgsanlage geboren worden. Markhore stammen ursprünglich aus Zentral- und Südasien. Dort leben sie in steilen Hängen in mehr als eintausend Meter Höhe und können schon wenige Tage nach der Geburt ihren Müttern über anspruchsvolles Gelände folgen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt. Diese ausgeprägte Kletterfähigkeit schützt die Tiere vor vielen Fressfeinden.