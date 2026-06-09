Seltener Nachwuchs in Stuttgart: Drei Baby-Schraubenziegen erobern die Wilhelma

In der Wilhelma hat es Ende Mai und Anfang Juni Nachwuchs bei der seltenen Wildziegenart, der Markhoren, gegeben. Wie der Stuttgarter Zoo mitteilt, sind ein Weibchen und zwei kleine Böcke auf der Gebirgsanlage geboren worden. Markhore stammen ursprünglich aus Zentral- und Südasien. Dort leben sie in steilen Hängen in mehr als eintausend Meter Höhe und können schon wenige Tage nach der Geburt ihren Müttern über anspruchsvolles Gelände folgen, wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt. Diese ausgeprägte Kletterfähigkeit schützt die Tiere vor vielen Fressfeinden.

„In den ersten Lebenswochen gibt es für die neugierigen Markhor-Jungtiere so viel zu entdecken. Besucherinnen und Besucher können derzeit sehr schön beobachten, wie sie ihre Umgebung erkunden, miteinander spielen und dabei ihre bereits jetzt erstaunliche Trittsicherheit trainieren“, erklärt die zuständige Kuratorin Dr. Ulrike Rademacher.

Markantes Merkmal der erwachsenen Männchen sind die schraubenartig gedrehten Hörner. Foto: Birger Meierjohann

Das Besondere dieser Tiere sind bei den ausgewachsenen Männchen die schraubenförmig gedrehten Hörner. Sie können mehr als einen Meter lang werden. Daher lautet ihr deutscher Name auch „Schraubenziege“. Während die Böcke außerhalb der Paarungszeit häufig allein oder in lockeren Junggesellengruppen leben, bilden Weibchen mit ihrem Nachwuchs stabile Herdenverbände.

Erfolgreiche Zucht im Zoo bei der gefährdeten Tierart

Die Wilhelma beteiligt sich an einem Europäischen Ex-situ-Programm (EEP) der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Trotz ermutigender Entwicklungen in einigen Herkunftsländern gilt der Markhor weltweit weiterhin als gefährdet. Die Weltnaturschutzunion IUCN führt die Art derzeit als „potenziell gefährdet“. Umso größer ist die Freude jetzt über den dreifachen Nachwuchs in der Wilhelma: „Jede erfolgreiche Geburt ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt einer Art, die in europäischen Zoos nur selten zu sehen ist. Die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des Ex-situ-Programms zeigt, wie moderne Zoos Verantwortung für bedrohte Tierarten übernehmen“, erklärt Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin.