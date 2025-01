An diesem Sonntag, 26. Januar, wird in der Dreifaltigkeitskirche in Stuttgart-Rot ein Streichklavier vorgestellt. Es handelt sich um den Nachbau eines historischen Instruments – und es gibt Erläuterungen zu diesem seltenen Instrument.

Armin Friedl 21.01.2025 - 17:23 Uhr

Wenn jemand heute neue Klänge entwickeln will, geschieht das meist über einen Rechner. Im 16. Jahrhundert war dafür noch Ideenreichtum und Tüftlergeist gefragt. Wie kann man einen Geigenton lang halten, ohne den Musiker zu überfordern? Wie das geht, ist am Sonntag, 26. Januar, von 17 Uhr an in Stuttgart-Rot in der Kirche Zur Heiligsten Dreifaltigkeit zu besichtigen.