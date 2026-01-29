Seltenes Schauspiel Riesige Antonov landet am Stuttgarter Flughafen – das war der Grund
Riesige Flieger lassen die Herzen von Flugzeug-Fans regelmäßig höherschlagen. In dieser Woche hat ein besonderes Exemplar in Stuttgart einen Stopp eingelegt.
Riesige Flieger lassen die Herzen von Flugzeug-Fans regelmäßig höherschlagen. In dieser Woche hat ein besonderes Exemplar in Stuttgart einen Stopp eingelegt.
Für Flugzeugfans ist sie etwas ganz besonderes: An diesem Mittwoch, 28. Januar, ist ein Antonov An-124 auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. Die Antonov ist eines der größten Frachtflugzeuge der Welt – und allzu oft ist sie nicht in Stuttgart zu sehen.