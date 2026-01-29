Seltenes Schauspiel: Riesige Antonov landet am Stuttgarter Flughafen – das war der Grund

Für Flugzeugfans ist sie etwas ganz besonderes: An diesem Mittwoch, 28. Januar, ist ein Antonov An-124 auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet. Die Antonov ist eines der größten Frachtflugzeuge der Welt – und allzu oft ist sie nicht in Stuttgart zu sehen.

An Bord befand sich ein 80 Tonnen schwerer Generator-Rotor, der aus einem Kraftwerk in Malaysia nach Deutschland transportiert wurde. Von Stuttgart aus wird der Rotor mit dem Laster nach Albbruck im Südschwarzwald weitertransportiert. Die Antonov fliegt laut einer Sprecherin des Stuttgart Airports weiter nach Leipzig.

Antonov bringt Rotor, der im Schwarzwald repariert wird

Der Rotor gehört zu einem noch größeren Generator, der eine Leistung von 700 Megawatt erbringen kann und mehr als eine halbe Million Menschen in Malaysia mit Strom versorgt. „Daher ist es für die lokale Bevölkerung und den Kraftwerksbetreiber von entscheidender Bedeutung, dass die Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden. Entsprechend kam ein Seetransport des Rotors nicht in Betracht“, heißt es von KPG Rotating Solution. Der Mittelständler ist unter anderem spezialisiert auf Turbogeneratoren, in den kommenden Wochen wird der Rotor im Schwarzwald repariert.

Der riesige Rotor wird aus der Antonov entladen. Foto: KPG Rotating Solutions GmbH

Die Antonov wurde Ende der 1970er-Jahre in der Sowjetunion entwickelt. Sie ist rund 69 Meter lang, hat eine Spannweite von etwas mehr als 73 Metern und ist damit breiter als ein Fußballfeld. Besonders spektakulär sieht die Beladung aus – damit auch die sperrigsten Gegenstände an Bord gelangen können, lässt sich bei der Maschine der Rumpfbug öffnen. In der Version für den zivilen Luftverkehr kann sie bis zu 120 Tonnen Last transportieren. In der EU stehen sechs der Flugzeuge zur Verfügung, die in Leipzig stationiert sind.

Die Antonov A225, der große Bruder der An-124, die mehrere Rekorde hält – unter anderem den für die schwerste je transportiere Ladung – war im Februar 2002 in Stuttgart zu Gast. Den Koloss mit einer Länge von 84 sowie einer Spannweite von 88 Metern gibt es inzwischen nicht mehr. Es wurde im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zerstört. Auch sonst sind die Antonovs eher eine Rarität in Stuttgart. Landungen gab es beispielsweise in den Jahren 2019 und 2017. Auch damals ging es um Spezialaufträge aus der freien Wirtschaft, die nur mit einem so großen Flugzeug zu stemmen waren.