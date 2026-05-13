Milica Barac hat die Bilder aus den vergangenen Jahren noch im Kopf. Wie auf Eiern habe sie sich manchmal auf dem idyllischen Rad- und Fußweg am Strudelbach zwischen Vaihingen-Riet und Eberdingen bewegen müssen. Unter ihr habe es gewuselt bei abendlichen Wanderungen. „Hier waren irre, irre viele Feuersalamander unterwegs. Das war ein Paradies. Man musste aufpassen, nicht draufzutreten“, sagt die 49-Jährige. Für die Tierfreundin war das ein faszinierender Anblick. Umso besorgter ist sie über die jüngste Entwicklung. „Auf der ganzen Strecke habe ich in diesem Jahr bis Eberdingen nur einen einzigen Salamander gesehen“, sagt Barac bei einem Spaziergang vor Ort Ende April.