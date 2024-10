Kein SWR-Sommerfestival an Pfingsten 2025 in Stuttgart

Der SWR reagiert auf „Kostenexplosionen“ bei Events sowie auf den Sparzwang des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und streicht sein Sommerfestival für Pfingsten 2025 in Stuttgart. Künftig findet es nur noch alle zwei Jahre statt.

Uwe Bogen 29.10.2024 - 15:54 Uhr

Nein, an Oliver Pocher liegt es nicht, dass das SWR-Sommerfestival im nächsten Jahr auf dem Schlossplatz nicht stattfindet. Im vergangenen Mai sorgte der Comedian für einen Eklat, als er eine Besucherin im Publikum bloßgestellt hatte. Am Ende distanzierte sich der Sender von diesen Entgleisungen. An Pfingsten 2025 kann sich ein solcher Missgriff nicht wiederholen – denn der SWR streicht für nächstes Jahr das Feiern und seine Präsentationen vor dem Neuen Schloss komplett.