Es formiert sich Widerstand gegen eine Entscheidung des SWR, eine beliebte Sendung einzustellen. Tausende Menschen unterschreiben für ihren Erhalt.
30.08.2025 - 13:00 Uhr
Fans der TV-Sendung „Eisenbahn-Romantik“ möchten nicht hinnehmen, dass der SWR die Produktion einstellt. In einer Petition fordern sie den öffentlich-rechtlichen Sender auf: Die beliebte Reportage-Reihe soll weiterbestehen. Rund 13.000 Unterschriften sind seit Ende Juni auf der Plattform Open Petition eingegangen - Tendenz steigend.