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Seniorenheim in Rudersberg Pflegeheim, Wohnungen, Café – Aus einem Problem entsteht ein neues Ortsquartier

Seniorenheim in Rudersberg: Pflegeheim, Wohnungen, Café – Aus einem Problem entsteht ein neues Ortsquartier
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Der Neubau bietet 46 Pflegeplätze, 16 betreute Seniorenwohnungen sowie ein öffentliches Café und soll Pflege und Leben mitten in Rudersberg verbinden. Foto: Gottfried Stoppel

Viele Jahre wurde gerungen, geplant und verhandelt. Jetzt ist das neue Pflegeheim in Rudersberg fertig – ein Projekt, das weit mehr ist als nur ein Neubau.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Die ersten Bewohner werden in den kommenden Tagen ihre Zimmer beziehen. Noch sind die hellen Flure ruhig, die Aufenthaltsräume warten auf Gespräche, Lachen und Alltag. Doch schon bald wird das neue Pflegeheim am Bronnwiesenweg mit Leben gefüllt sein. Mit 46 stationären Pflegeplätzen, 16 betreuten Seniorenwohnungen, einem öffentlich zugänglichen Café und Personalwohnungen ist in Rudersberg ein Quartier entstanden, das Pflege, Wohnen und Begegnung miteinander verbindet. Der Landkreis und die Kreisbaugruppe haben laut eigenen Angaben rund 18 Millionen Euro in das Projekt investiert.

 

Von der großzügigen Dachterrasse schweift der Blick über die Dächer von Rudersberg bis zur Johanneskirche und den bewaldeten Höhen des Wieslauftals. Die Aussicht steht sinnbildlich für einen Neuanfang, auf den die Gemeinde ungewöhnlich lange warten musste.

Pflegeheim war plötzlich nicht mehr zukunftsfähig

Dabei schien zunächst vieles gegen einen Neubau zu sprechen. Das bisherige Alexanderstift in der Rathausstraße war bei seiner Eröffnung Anfang der 200er Jahre durchaus ein modernes Pflegeheim. Doch mit der Landesheimbauverordnung änderten sich die Anforderungen grundlegend. Größere Zimmer, mehr Einzelzimmer und neue bauliche Standards machten den Weiterbetrieb in der bestehenden Form unmöglich.

Im Speisesaal wird in zwei offenen Küchen gekocht. Foto: Gottfried Stoppel

Ein Umbau erwies sich allerdings fast als ebenso schwierig wie ein Neubau. Rund 50 Teileigentümer besaßen einzelne Einheiten des Gebäudes. Eine gemeinsame Entscheidung über umfangreiche Investitionen oder eine völlige Neukonzeption schien kaum erreichbar.

Rudersbergs Bürgermeister Raimon Ahrens erinnerte jetzt bei der Einweihung daran, wie verfahren die Situation zeitweise gewesen sei. Zunächst habe man alles versucht, um das bestehende Heim zu erhalten. Doch die gesetzlichen Vorgaben hätten dafür keinen Spielraum mehr gelassen. Erst die Kreisbau habe eine Lösung entwickelt, die alle Beteiligten zusammenführte und den Eigentümern, wie Ahrens formulierte, einen „Ausstieg mit einem blauen Auge“ ermöglicht habe. Für die Kommune allein wäre ein Projekt dieser Größenordnung nicht zu stemmen gewesen.

Aus einem Problem wurde ein ganzes Quartier

Aus der schwierigen Ausgangslage ist schließlich deutlich mehr als ein Ersatzbau entstanden. Direkt neben dem bisherigen Heim hat sich ein kompletter Pflege- und Wohncampus entwickelt.

Neben den Pflegeplätzen entstanden 16 betreute Seniorenwohnungen, fünf Wohnungen für Pflegekräfte und bereits zuvor 23 öffentlich geförderte Mietwohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft. Im Erdgeschoss lädt ein Backcafé nicht nur Bewohner und Angehörige ein, sondern ausdrücklich auch die Menschen aus Rudersberg. Das Quartier soll kein abgeschlossener Pflegekomplex sein, sondern ein Ort der Begegnung mitten in der Gemeinde.

Von der Dachterasse des neuen Pflegeheims in Rudersberg hat man einen herrlichen Blick auf den Ort und das Wieslauftal. Foto: Frank Rodenhausen

Auch architektonisch setzt das Gebäude auf Offenheit. Große Gemeinschaftsbereiche, viel Tageslicht und die Dachterrasse schaffen Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig erfüllt der Neubau hohe energetische Standards, wie der Kreisbau-Geschäftsführer Dirk Braune betont. Die Holz-Hybrid-Bauweise, Photovoltaikanlage und Luft-Wärmepumpe sorgten dafür, dass das Gebäude deutlich weniger Energie benötige als konventionelle Neubauten.

Pflege wird zur Zukunftsfrage

Für den Landrat Richard Sigel steht der Neubau stellvertretend für eine Entwicklung, die den gesamten Landkreis betrifft. „Es ist nicht das erste Pflegeheim, das wir bauen und auch nicht das letzte. Das nächste, Urbach, steht kurz vor der Fertigstellung“, sagte er. Doch die Investitionssumme von 18 Millionen Euro sei „schon eine Hausnummer“.

Hinter solchen Zahlen steckt eine Entwicklung, die viele Kommunen beschäftigt. Die Bevölkerung wird älter, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Pflegeeinrichtungen stetig. Alte Gebäude lassen sich häufig nicht mehr wirtschaftlich an heutige Standards anpassen. Gleichzeitig fehlen vielerorts Pflegeplätze.

Sigel machte deshalb deutlich, dass Investitionen in die Pflege keine freiwillige Leistung seien, sondern zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehörten. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten müsse in soziale Infrastruktur investiert werden.

Ein neues Zuhause statt nur neuer Räume

Für den künftigen Betreiber, das Alexander-Stift der Diakonie Stetten, steht dagegen weniger die Architektur als vielmehr der Mensch im Mittelpunkt. Vorstand Dietmar Prexl formulierte den Anspruch des Hauses so: „Wir schaffen hier ein neues Zuhause – wohnortnah, vernetzt und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert.“

Dieser Gedanke zeigt sich auch beim Umzug selbst. Die Bewohner ziehen nicht in eine fremde Gemeinde oder in eine völlig neue Umgebung. Sie bleiben in Rudersberg, in ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Viele Angehörige können ihre Besuche fortsetzen, Nachbarn bleiben erreichbar und auch die Wege ins Ortszentrum sind kurz.

Für den Bürgermeister Raimon Ahrens ist deshalb nicht allein das Gebäude der Erfolg, sondern der Weg dorthin. Aus einer Situation, die viele Jahre als kaum lösbar galt, ist ein Quartier entstanden, das Pflege, Wohnen und Begegnung miteinander verbindet. Während in den nächsten Tagen die ersten Bewohner ihre neuen Zimmer beziehen, beginnt für sie ein neues Kapitel – und für Rudersberg endet eine der wohl schwierigsten kommunalen Baugeschichten der vergangenen Jahre.

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