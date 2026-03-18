Sensationsfund in Stuttgart Relikte aus der Römerzeit: Noch mehr Pferdeskelette am Hallschlag entdeckt
Vor einem Jahr ist auf einer Baustelle am Hallschlag ein großer römischer Pferdefriedhof entdeckt worden. Jetzt gab es dort weitere Funde.
Vor einem Jahr ist auf einer Baustelle am Hallschlag ein großer römischer Pferdefriedhof entdeckt worden. Jetzt gab es dort weitere Funde.
Dass der vor einem Jahr entdeckte römische Pferdefriedhof im Hallschlag noch größer war als bislang angenommen, zeigen nun weitere Grabungsergebnisse im Hallschlag. „Die Baustelle an der Düsseldorfer Straße wurde in diesem Jahr erweitert“, erklärt Grabungsleiterin Sarah Roth vom Landesamt für Denkmalpflege. So hat die archäologische Fachfirma ArchäoBW im Auftrag des Bauherrn, der SWSG, im östlichen Randbereich der Grabungsfläche vom vergangenen Jahr auf rund 60 Quadratmetern seit Anfang Februar weitere rund zehn Pferdeskelette gefunden.