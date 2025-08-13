Wie wird man ohne Alkohol betrunken? Der gehypte Drink Sentia verspricht angenehme Rauschgefühle mit null Promille. Stuttgarter Kreative wagen den Selbsttest und sind überrascht.
13.08.2025 - 15:02 Uhr
Die Idee klingt wie Zukunftsmusik in einer Welt, die genug von Brummschädeln und Filmrissen hat: ein Drink, der berauscht, ohne betrunken zu machen. Entwickelt hat ihn der britische Psychiater David Nutt. Seine pflanzliche Spirituose Sentia soll alles bieten, was Alkohol attraktiv macht – Entspannung, Lockerheit, gute Laune – nur eben ohne Promille und Kater. Der Name spielt auf das lateinische sentire an: fühlen.