Serien-Hype „Heated Rivalry“: Die etwas andere Eishockey-Lovestory
Sportdrama tritt Softporno: In der Serie „Heated Rivalry“ kommen sich zwei Eishockeystars näher. Jetzt ist die Erfolgsserie in Deutschland bei HBO Max gestartet.
Shane Hollander kommt zu spät zum Lunch. So etwas passiert ihm sonst nie. Anstatt seiner Mutter, die stolz verkünden wird, dass sie für ihn einen Werbedeal mit Rolex klar gemacht hat, zu verraten, warum er wirklich zu spät gekommen ist, behauptet er, er sei in ein Youtube-Rabbit-Hole gefallen: Er habe gar nicht mehr aufhören können, Videos über höchst unwahrscheinliche Tierfreundschaften zu schauen – zwischen Tigern und Bären, Kühen und Enten oder einem Baby und einer Schlange.