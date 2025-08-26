Ein kostenloses Angebot des Mietervereins: Prüfung möglich, ob man zu viel für seine Wohnung bezahlt. Die Linke will in Stuttgart eine Wucher-App freischalten.
26.08.2025 - 11:52 Uhr
Der Mieterverein Stuttgart wirbt mit einer Plakataktion für seinen von heute an im Internet freigeschalteten Mieter-Check. Mit diesem Online-Tool lässt sich feststellen, ob sich die gezahlte Miete innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens bewegt. Ermitteln lässt sich diese durch Eingabe verschiedener Daten aus dem Mietvertrag und dem Vergleich mit dem Stuttgarter Mietspiegel. Dessen durchschnittliche ortsübliche Vergleichsmiete beträgt 11,15 Euro pro Quadratmeter, entscheidend ist aber immer der Einzelfall.