Seniorin erzählt Für 1500 Euro pro Abend - Elke bucht mit 80 einen Callboy
Elke aus dem Rhein-Neckar-Kreis bucht regelmäßig einen Callboy. „Ich versuche halt, mein Leben schön zu machen“, sagt sie. Was gibt ihr diese spezielle Beziehung?
Elkes erstes Mal mit Kevin liegt etwa ein Jahr zurück. Sie gehen essen: Er wählt Fisch, sie eine vegetarische Bowl. Dann machen sie es sich bei ihr in der Wohnung gemütlich, hocken am Tisch, trinken Wein, unterhalten sich über Gott und die Welt. Elke ist nervös – sie hat noch nie einen Abend mit einem Callboy verbracht. Doch Kevin nimmt ihre Hand, zieht sie und sich selbst aus, die Kleidung fliegt in Sekunden. Sie landen im Bett. An den Rest des Abends erinnert sie sich kaum, so erzählt es Elke. Die Lust und die Aufregung haben die Details weggespült. Aber eines weiß Elke, die hier nicht mit ihrem echten Namen genannt werden will: Das Grundgefühl war gut.